Eleições nos EUA. O que acontece em caso de empate entre Trump e Kamala?

Quem está em vantagem neste cenário?

Neste momento, a vantagem é dos Republicanos e de Donald Trump: o partido controla 26 das delegações do Congresso, enquanto os Democratas têm 22 sob o seu poder, com os outros dois estados - Minnesota e Carolina do Norte - a estarem divididos.

Tudo pode mudar a 5 de novembro, com as novas eleições do Congresso, mas as sondagens apontam para que a maioria continue do lado dos Republicanos.

Já aconteceu um empate em presidenciais nos EUA?

Por duas vezes, ambas há mais de 200 anos. Nas eleições de 1800, as quartas na história dos Estados Unidos, os eleitores eram convidados a votar em dois candidatos: o mais votado resultaria no presidente e o segundo mais votado no vice-presidente.

Thomas Jefferson, dos Democratas-Republicanos, venceu o seu então presidente, John Adams, dos Federalistas, mas obteve o mesmo número de votos do seu candidato a vice-presidente, Aaron Burr.

No Congresso, os Federalistas que ainda controlavam o Congresso na altura apoiaram Burr e levaram a um impasse de 36 votações até Jefferson ser finalmente eleito presidente.

Além de 1800, em apenas outra ocasião não foi o Colégio Eleitoral a decidir uma eleição nos Estados Unidos. Aconteceu em 1824, já com a 12.ª Emenda da Constituição dos EUA alterada. Desta vez, Andrew Jackson liderou o número de votos eleitorais, mas não conseguiu a maioria por haver quatro candidatos diferentes a conseguirem vencer os estados.

Na primeira e única eleição contingente nos EUA, Jackson foi surpreendido por John Quincy Adams, que arrecadou 13 dos 24 votos eleitorais do Congresso e se tornou o sexto presidente norte-americano.