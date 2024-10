Anna e Saquanna. A história de duas mulheres negras e latinas que votam em Trump

A pessoa que conta

À volta de Saquanna, agora é tudo Kamala e os tempos não estão para grandes diálogos. “É uma fonte de grande tensão, mas não tem impacto no meu voto", conta.

“Para ser totalmente honesta, acredito que tem tudo a ver com a raça e com o facto de ele ser um homem branco. E não necessariamente com o que ele fez pelo nosso país há quatro anos.”

Há racismo contra Trump? Ora, Saquanna, uma mulher negra, não acredita que Trump seja racista. “Ele só diz o que lhe vem à cabeça, tal como ele é, não passa açúcar em ninguém.”

Foi precisamente a personalidade áspera de Trump que cativou a mulher de Brooklyn. "Fala do que as pessoas sentem e têm medo de dizer.”

Acreditar nas pessoas é algo que faz sentido para Saquanna. Foi assim que passou de seguidora de Obama para Trump.

“São dois mundos diferentes. Mas hoje o nosso mundo está sempre a evoluir e a mudar. E não acho que isso tenha necessariamente a ver com o partido. As pessoas falam sobre os partidos, mas olho sobretudo para a ética de trabalho da pessoa. E Trump é o homem certo para o cargo. É ele que vai tornar a América grande outra vez", insiste.

Rude, mas genuíno

Muitos apoiantes de Trump têm uma crença magnética no candidato. É o caso de Anna, de 60 anos, residente em Allentown, a terceira maior cidade da Pensilvânia, por onde Trump passou em campanha esta semana.

Politicamente, Allentown é terreno democrata, mas, como em muitas áreas urbanas do Estado da Pensilvânia, a cor política muda à medida que nos afastamos do centro da cidade.

A paixão de Anna por Donald é antiga, vem de longe, exatamente de Nova Iorque onde viveu durante 40 anos antes de se mudar para Allentown.

"Quando ele foi Presidente, fez algumas coisas mal e outras bem. Mas quero que seja eleito. Somos ambos nova-iorquinos e cresci a vê-lo na televisão, a fazer isto e aquilo, antes ainda de assumir o cargo", diz.

Anna é porto-riquenha de origem e assume que Trump tem algumas curvas difíceis de ultrapassar. Ainda há poucos dias, ouvir um comediante a chamar a Porto Rico uma “ilha flutuante de lixo", num comício, não foi fácil.

“Foi um bocado rude para nós, para o nosso país e para Porto Rico. Têm de entender que somos americanos. Trump tem de compreender que somos da América e somos americanos. Foi algo que não deveria ter sido dito, mas também acho que cada um tem a sua opinião e a sua forma como se manifesta. Mas não somos lixo", adverte.