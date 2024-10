Neve Gordon. Se Israel sair de Gaza impune, "a ordem legal internacional desmorona-se"

A 27 de outubro de 2023, depois de semanas de intensos bombardeamentos, o exército israelita iniciava uma incursão terrestre na Faixa de Gaza que se mantém, um ano depois, sem fim à vista. Estima-se que haja mais de 40 mil mortos, mais de 10 mil desaparecidos, 90% da população foi forçada a deslocar-se inúmeras vezes pelo enclave, há problemas generalizados de mal-nutrição (as Nações Unidas falam mesmo em fome extrema) e faltam cuidados básicos de saúde. A ofensiva em larga escala seguiu-se aos ataques do Hamas, a 7 de outubro de 2023, que mataram cerca de 1200 pessoas em Israel e fizeram cerca de 250 reféns.

Os números não têm precedentes no conflito israelo-palestiniano, mas somam-se a ciclos de violência constantes naquele território e que o israelita Neve Gordon tem condenado há anos. Não por ser pacifista, esclarece, mas por puro pragmatismo: "a violência não nos tem levado a lado nenhum", afirmava em março ao National Catholic Reporter.

Defensor de um único estado "do rio até ao mar, em que todas as pessoas tenham direitos iguais, em que haja algum tipo de partilha do poder e respeito pela cultura do outro, pela religião e pela língua", o professor de Direito Internacional e Direitos Humanos olha para o último ano de guerra com pessimismo e apela a cada cidadão que exerça "pressão massiva e ininterrupta sobre as elites políticas e financeiras, para que elas invoquem a lei de acordo com o espírito com que foi criada."

O académico acusa o governo israelita de usar as exceções previstas na lei internacional para "enquadrar toda a Faixa de Gaza como um grande escudo", usando "acrobacias" para "vergar a lei, de maneira a permitir-lhes levar a cabo a violência" que quiserem. Teme que, "se Israel conseguir sair impune com este argumento", a lei se torne "justificação para a violência genocida" e, por conseguinte, "a ordem legal internacional se desmorone".

Enquanto jovem israelita, cumpriu o serviço militar obrigatório nas Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês). Aos 21 anos foi ferido numa missão no Líbano e conta que foi aí que se começou a convencer da inutilidade de alimentar sucessivos ciclos de violência. Desde então, foi-se envolvendo cada vez mais em movimentos de solidariedade com palestinianos, focando-se em soluções que fomentassem a convivência pacífica.

Até 2009, vivia em Israel e dava aulas na universidade de Ben-Gurion. Há muito que era uma voz crítica da repressão exercida sobre os territórios palestinianos, mas foi quando descreveu o país como um estado de apartheid e defendeu boicotes internacionais, num artigo para o Los Angeles Times, que as suas posições lhe valeram um convite para deixar a instituição. Mudou-se com a mulher e os dois filhos para o Reino Unido, onde reside desde então.

É autor do livros "Israel's Occupation" e escreveu também, em parceria com o antropólogo político Nicola Perugini, "The Human Right to Dominate" e "Human Shields: A History of People in the Line of Fire".