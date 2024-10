Eleições em Moçambique. Bispo reafirma "fraude" e pede recontagem para "repor a verdade"

Mas, à partida, acreditam que desta vez não terá vencido o líder, a personalidade indicada pela Frelimo?

Do jeito como as coisas são feitas, com várias indicações de ter havido enchimentos, até de ter havido a falsificação dos resultados finais... porque, depois da contagem, nalguns lugares onde os líderes da oposição mostravam um avanço maior, o delegado de mesa da parte do partido do Governo, abandona o lugar e, no dia seguinte, os resultados que estão colados no boletim são diferentes.

Isso mostra que é muito difícil dizer com clareza quem ganhou. Portanto, nós não estamos a dizer aqui que quem ganhou foi um, e que o outro perdeu. Só estamos a dizer que desta forma não dá. Não se podem certificar mentiras.

Está a dizer-me que amanhã, quinta-feira, não deviam, ainda, ser divulgados os resultados das eleições gerais?

Os bispos opinaram assim.

Receia que Moçambique esteja à beira do abismo, perante a existência destas alegadas fraudes denunciadas, nomeadamente, pelos senhores bispos?

Eu, pessoalmente, não receio que o país esteja à beira de uma violência generalizada, mas todos nós sabemos que o mal-estar pode ser facilmente usado, e instrumentalizado, para uma violência maior. E nós estamos a apelar às consciências para que não cheguemos a tanto.

Relativamente ao assassinato de dois elementos ligados a um candidato da oposição, os senhores bispos dizem que “fazem relembrar à evidência, e com semelhanças no método, outros assassinatos de figuras políticas, ou da sociedade civil", também ligados a partidos de oposição. A quem estão a referir-se?

O que nós temos notado é que, depois de eleições, e havendo contestação em relação aos resultados, vai acontecendo uma escalada de violência, em que os líderes da oposição são caçados. Por quem, ninguém sabe. Mas os métodos são os mesmos, e as circunstâncias são as mesmas.

Os casos mais conhecidos são aqueles que aconteceram com o presidente da Renamo. Várias vezes, depois das eleições, o presidente da Renamo teve de se refugiar, até na montanha da Gorongosa. Quer dizer, e depois também temos conhecimento de vários líderes da oposição, particularmente da Renamo, que foram sendo silenciados, nos períodos depois das eleições.