Trump não vai aceitar uma nova derrota, mas desta vez é mais difícil interferir nos resultados

A lei atualmente em vigor também estabelece que uma objeção à contagem eleitoral de um estado não pode ser apresentada sem que um quinto dos membros de cada câmara do Congresso (Câmara dos Representantes e Senado) concorde. Depois disso, é preciso uma votação por maioria em cada câmara para que uma objeção seja considerada válida.

No improvável resultado de que votos eleitorais suficientes sejam lançados de forma que nenhum candidato alcance a maioria necessária, a recém-eleita Câmara dos Representantes dos EUA escolhe o próximo presidente, com a delegação de cada um dos 50 estados a ter direito a um único voto, decidido entre os congressistas eleitos. Esse cenário dá, em princípio, vantagem ao nomeado republicano.

Violência pode ser contra funcionários eleitorais

Qualquer esforço de Trump para sugerir que a eleição foi alvo de fraude pode levar a agitação civil, como aconteceu a 6 de janeiro de 2021.

Especialistas que monitorizam grupos militantes de direita, como Peter Montgomery, do "People For the American Way" (um "think tank" liberal), dizem que estão menos preocupados com uma resposta violenta desses grupos do que com ameaças contra os trabalhadores nas urnas. Também pode haver manifestações violentas nas capitais dos estados decisivos, disse Montgomery.

Centenas de pessoas envolvidas no ataque de 6 de janeiro ao Capitólio foram condenadas e presas, uma poderoso dissuasão para grupos que possam estar a considerar levar a cabo ações semelhantes.