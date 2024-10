Finlândia. A potência educativa europeia tem um ministro "meio açoriano" que também quer telemóveis fora da escola

Qual é a sua maior prioridade como ministro da Educação?

O sistema de educação da Finlândia é bastante bom. Temos bons resultados nos testes PISA, mas têm baixado nos últimos anos. Temos que fazer algo e vamos fazer um esforço para que se estude mais literatura, a ler e escrever, mais Matemática e os temas básicos da escola.

A Finlândia é um país cada vez mais heterogéneo, com imigração em quantidades mais elevadas do que tínhamos. Isto também tem implicações no sistema escolar e na educação finlandesa. Temos que ser melhores na integração e no ensino dos idiomas sueco e finlandês para que todos os que venham para a Finlândia possam ser bem integrados no país.

A utilização da tecnologia na educação é um tema que estamos a debater muito em Portugal. Para onde caminha a vossa reflexão?

Também estamos a debater esse tema na Finlândia. Os “smartphones” fazem parte da vida quotidiana de um jovem e de um adulto, mas é também claro que, na vida escolar, são uma grande causa de distração.

Por isso vamos introduzir uma lei que vai limitar o uso de telemóveis pessoais na escola para que os professores tenham a oportunidade de ensinar e fazer o seu trabalho sem as disrupções que os telemóveis muitas vezes causam.

Isso não quer dizer que o futuro do ensino não será digital. As soluções digitais têm o seu papel no ensino mas os livros também. Temos que pensar quais são as situações em que as soluções digitais ajudam, e em que outros momentos não são soluções.