Minhocas, proteínas e inteligência artificial. Como é que os Nobel mudam as nossas vidas?

A entrega dos prémios Nobel de 2024 começou esta semana e já laureou sete cientistas nas áreas da Medicina, Física e Química. Entre eles está o “padrinho da Inteligência Artificial”, que com outro investigador criou as redes neuronais que abriram caminho para ferramentas como o ChatGPT, ou a descoberta do microRNA, a mais pequena camada de informação das nossas células conhecida até hoje.

Com a ajuda de minhocas transparentes, Victor Ambros e Gary Ruvkun conseguiram identificar os elos de ligação que têm um papel essencial na atribuição de funções a cada célula e que estão diretamente envolvidos no desenvolvimento de órgãos ou no crescimento de tumores. Este microRNA, que existe em mais de mil formas diferentes no ser humano, valeu a ambos o Nobel da Medicina ou Fisiologia na segunda-feira.

Na terça-feira, o norte-americano John Hopfield, professor emérito na Universidade de Princeton, e o anglo-canadiano Geoffrey Hinton, professor emérito na Universidade de Toronto, receberam o prémio de Física por ajudarem a estabelecer a matriz da inteligência artificial moderna. Agora, um deles avisa para os perigos das máquinas começarem a ser mais inteligentes que os humanos.

E esta quarta-feira, o Nobel da Química foi dividido em duas descobertas diferentes que estão, no entanto, ligadas: metade para Demis Hassabis e John M. Jumper, que resolveram um problema com 50 anos ao desenvolver um modelo de inteligência artificial para prever as complexas estruturas das proteínas; e a outra metade para David Baker, que usou a sua imaginação para desenhar proteínas nunca antes vistas e que hoje são usadas em medicamentos e vacinas.

Nobel da Medicina. Minhocas transparentes para descobrir o microRNA

O Nobel de Medicina e Fisiologia deve-se à descoberta de algo que é essencial à vida e que tem vindo a desenvolver-se nos nossos corpos nas últimas centenas de milhões de anos, mas que só foi encontrada pela primeira vez há pouco mais de 30 anos.

O prémio deste ano começa no galardão de 1965, quando François Jacob e Jacque Monod foram premiados pela descoberta de como os genes são regulados, ou seja, de como transmitem a informação para que as moléculas saibam a sua função - onde têm de estar e o que têm a fazer.

Para a sua pesquisa, Victor Ambros e Gary Ruvkun usaram pequenas minhocas transparentes, a espécie "Caenorhabditis elegans", muito usada em investigação por possuir células nervosas e musculares semelhantes à de animais muito maiores e complexos, tornando-se um modelo útil para saber como os tecidos se desenvolvem em organismos multicelulares.



Aquilo que começou por ser uma procura por mutações nesta curiosa minhoca - e de como diferentes células se desenvolvem - tornou-se em algo muito maior, com a descoberta de um inteiro modelo de regulação de genes completamente novo até então e de moléculas de ligação ao mRNA, o intermediário entre os nossos genes e proteínas que serve de abreviatura para ácido ribonucleico.



Usando duas mutações diferentes da minhoca que não se desenvolviam de forma normal, Victor Ambros descobriu que o gene da primeira mutação (lin-4) bloqueava, de alguma forma, a atividade do gene da outra mutação (lin-14). Focando-se na primeira mutação, Ambros descobriu que esta não codificava uma proteína, como seria normal, mas sim pequenas moléculas de RNA.

Na altura, em 1993, sem saber o que lhe chamar, Ambros deu-lhe o nome de “pequenos RNA’s”, passando a chamar-se “microRNA” apenas em 2001.