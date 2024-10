Nathan Thrall. "A guerra está muito personalizada em Netanyahu, mas é errado acharmos que ele está fragilizado"

À primeira vista, parece contraditório: norte-americano, judeu e a viver em Jerusalém, mas “profundamente contra as décadas de ocupação na Palestina”.

Nathan Thrall, jornalista e escritor, assistiu às primeiras imagens dos ataques do Hamas há um ano no escritório em casa: “lembro-me bem da ansiedade, ninguém esperava aquilo”. Atrás de si, as prateleiras da estante ainda se estavam a habituar a um novo inquilino – o seu novo livro tinha sido publicado há apenas quatro dias. “Uma coincidência estranha, no mínimo”, confessa.

Em “Um dia na vida de Abed Salama”, o título é auto explicativo: entre o início e o fim da história, passam apenas 24 horas, naquele que é talvez o pior dia da vida da personagem que dá nome ao livro. Quando deixou sair o filho para uma visita de estudo, este palestiniano jamais imaginou que o autocarro onde seguia o pequeno Milad, de cinco anos, iria capotar e incendiar-se num acidente com um camião na estrada de Jaba na Cisjordânia, a nordeste de Jerusalém.

Em duzentas páginas, percorremos quase oitenta anos de conflito e entramos em casas onde o medo e a incompreensão fecham a porta de um futuro melhor a sucessivas gerações. São saltos para trás e para a frente na narrativa, que ajudam a explicar as razões pelas quais os cuidados médicos demoraram a chegar naquela manhã de tempestade, em fevereiro de 2012, e não permitiram evitar a morte de oito crianças e dois adultos.

Nesta entrevista à Renascença – realizada em dois momentos, devido à escalada do conflito dos últimos dias –, o vencedor do prémio Pulitzer 2024 na categoria de não-ficção alterna entre a pele de escritor e a de analista. Thrall fala de uma retaliação de fachada por parte do Irão, denuncia uma “fragilidade fabricada” de Benjamin Netanyahu, reduz a estratégia de Israel a um jogo de custo-benefício e ainda deixa críticas às tensões internas da Palestina, que "só vêm acentuar ainda mais o conflito".