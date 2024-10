Eleições nos EUA a menos de um mês. Kamala Harris pode ganhar por apenas dois votos eleitorais

No último mês, algumas sondagens têm mostrado resultados que desafiam as normas sobre a vantagem do Partido Republicano no Colégio Eleitoral – sistema em que os votos eleitorais de cada estado são a soma do número de representantes e dos dois senadores, atribuindo um peso algo desproporcional aos pequenos estados que tradicionalmente votam nos republicanos face aos democratas, cuja votação tipicamente está concentrada nos grandes centros urbanos. Apenas dois estados não atribuem todos os votos eleitorais ao vencedor do estado, o Nebraska e o Maine.

Segundo o “The New York Times”, o apoio a Donald Trump está a seguir o padrão das eleições intercalares de 2022 (para a Câmara dos Representantes e parte do Senado), com ganhos onde os republicanos tiveram resultados acima da média nessas eleições, mas poucos ou nenhuns ganhos no resto do país.