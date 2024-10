Uma "Purga" ou uma "noite de cristal"? Trump sugere uma hora de violência para combater o crime

A realidade da ficção

O primeiro filme de "A Purga" foi lançado em 2013 e, 11 anos depois, existem já cinco filmes (com um sexto a caminho) e uma série que contou com duas temporadas.

Todos os projetos foram escritos por James DeMonaco, que também assumiu o papel da realização nos primeiros três projetos. Ao longo da produção da saga, o artista nunca escondeu as intenções de usar a narrativa como forma de comentário político à situação real dos Estados Unidos.

A crítica socio-política acentuou-se no terceiro filme: "A Purga: Ano de Eleições". Como o nome indica, a história passa-se a meses de eleições presidenciais fictícias em que os dois lados tentam assassinar o rival político. O filme toma um lado claro contra o candidato que representa uma visão política conservadora, fundamentalista e neonazi, que mata pessoas em rituais secretos que celebram a supremacia branca.

O filme foi lançado em 2016, ano em que Donald Trump foi eleito, e o marketing aproveitou as Presidenciais desse ano para tornar a produção um sucesso de bilheteira.

O slogan da campanha de publicidade, "Keep America Great" ("Mantenham a América Grande") foi, mais tarde, usado por Donald Trump para promover a sua campanha de reeleição, nas Presidenciais de 2020.

Em 2021, o quinto e, até agora, mais recente filme da saga foi lançado. Apesar de ter sido gravado antes da insurreição do Capitólio, a 6 de janeiro de 2021, "A Purga: Adeus América" apresenta uma narrativa em que um grupo extremista e racista decide rebelar-se contra o governo norte-americano e tentar que a Purga não seja uma noite, mas a regra permanente.

Os protagonistas do filme são emigrantes mexicanos que lideram uma vaga de refugiados norte-americanos que tentam fugir do seu país e inundam as fronteiras do Canadá, a norte, e do México, a sul. Acaba por ser uma inversão do discurso de Donald Trump que, desde 2015, faz campanha contra o que diz ser uma imigração ilegal descontrolada.

Este ano, a campanha presidencial tem sido marcada por declarações do antigo Presidente dos EUA a alegar que refugiados que procuram asilo no país são "doentes mentais", "assassinos" e "psicopatas", chegando a fazer comparações com a personagem ficcional Hannibal Lecter.