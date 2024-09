​Como é que o cérebro reconhece rostos, formas e cor? Investigações distinguidas com prémio Champalimaud de Visão

Nancy Kanwisher, do MIT, começou por identificar a área facial fusiforme (FFA), que é uma região cerebral localizada no córtex temporal inferior e especializada na perceção facial. Esta descoberta demonstrou que existe uma área específica que apenas é ativada perante imagens de rostos humanos e encontra-se praticamente no mesmo sítio em todos os indivíduos.

Depois das descobertas de Margaret Livingstone e Nancy Kanwisher, Winrich Freiwald, da Universidade Rockefeller, descobriu circuitos com funções especializadas da visão e cognição e, com Doris Tsao, da Universidade da Califórnia Berkeley, identificou uma "rede de processamento facial" – áreas que realizam a análise do movimento facial, o reconhecimento de rostos familiares, ligando a visão à memória e ao controlo da atenção. Os investigadores descobriram que mais de 95% dos neurónios desta pequena área respondiam seletivamente a imagens de rostos.

A forma como vemos a arte está também ligada à forma como o cérebro processa a visão e Margaret Livingstone, da Universidade de Harvard, foi responsável por demonstrar que as primeiras áreas do cérebro que processam o que as pessoas veem estão organizadas em partes separadas, especializadas na cor, na forma, no movimento e na profundidade.



Neste sentido, a investigadora explorou a forma como a biologia e as técnicas artísticas influenciam a nossa perceção da arte.

Para a neurocientista, os artistas desenvolveram uma “teoria” sobre a forma como vemos, que se antecipou à investigação científica contemporânea sobre o neuro-processamento da informação visual.

O trabalho coletivo destes neurocientistas foi distinguido pelo seu impacto na neurociência visual, permitindo uma melhor compreensão da forma como o cérebro processa e reconhece os rostos - ao associarem a atividade de neurónios e regiões cerebrais específicas a este comportamento complexo -, além de poderem influenciar a compreensão e tratamento de distúrbios relacionados com a perceção facial e perturbações da visão.

Porque é que toda a gente gosta desta obra de arte?

Em entrevista à Renascença, Margaret Livingstone explica como tudo começou com as discussões que tinha com David Hubel - um dos vencedores do Nobel da Medicina em 1981 pelas descobertas sobre o processamento da informação através da visão.

"Comecei a pegar em obras de arte e a usá-las para ilustrar a minha ciência. Depois descobri que isto era tudo o que as pessoas se lembravam das minhas palestras"

"Convenci David Hubel de que devíamos analisar as monoaminas e o córtex visual e quando estava a analisar a segregação das subdivisões seletivas e daltónicas da nossa via visual queria ilustrar o facto de que se tivéssemos luminância igual ou cores de valor igual, obtínhamos este efeito cintilante estranho. E isso revelava algo sobre a forma como processamos a cor e a luminosidade. E apercebi-me que os artistas faziam um trabalho muito melhor do que eu”, relata.

"O que é que o artista fez que faz com que toda a gente goste desta obra de arte?

Os artistas estudam há mais tempo do que os neurocitentistas os processos visuais, por isso "sabem que se usarem cores de igual luminância, as cores brilham e têm um aspeto alegre. Mas o que podemos fazer é facultar-lhes a teoria, a ciência, sobre o porquê de todas estas coisas", argumenta.

“O que é que o artista fez que salta um passo no processamento da informação visual ou invoca um fluxo e não outro? O que é que o artista fez que faz com que toda a gente goste desta obra de arte?”, questiona.

E, para análise, procurou obras que todos reconhecem como “incríveis”, para investigar “a neurobiologia subjacente" ao fascínio pelas obras.

Um exemplo disto, é a "Mona Lisa" de Da Vinci, na qual o artista criou uma "ilusão ótica", recorrendo de forma intuitiva a técnicas que começam agora a ter base científica.

Da Vinci percebeu que os raios de luz não chegam a um único ponto do olho, mas atingem a área central da retina - a melhor para ver pequenos pormenores -, enquanto a área em redor é melhor para captar sombras e preto e branco. Assim, quando olhamos para um objeto de frente, ele parece mais nítido, enquanto se olharmos de forma periférica, ele fica mais desfocado, como se estivesse mais longe.

Este é foi o truque de Da Vinci na criação do sorrido de Mona Lisa, que gera o efeito de um "sorriso interativo", que desaparece quando é olhado diretamente e que reaparece quando a visão se foca noutras partes da pintura.