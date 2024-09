Imigrantes que "comem cães e gatos" e um "plano para a classe média". Foi assim o debate Trump vs. Kamala

Veja também:

Economia, imigração, economia, imigração e aborto foram os temas em destaque no primeiro debate entre o republicano Donald Trump e a democrata Kamala Harris, rumo às eleições presidenciais de 5 de novembro, nos Estados Unidos.



No frente a frente televisivo na estação ABC News, a partir do National Constitution Center, em Filadélfia, também se falou do papel da América no mundo, das guerras na Ucrânia e no Médio Oriente, da relação com os aliados dos EUA e um pouco de China.

O debate presidencial começou com um aperto de mão entre os dois candidatos, por iniciativa de Kamala Harris, mas a partir daí o tom foi sempre endurecendo.

A vice-presidente de Joe Biden fez a primeira intervenção e apresentou-se aos americanos como uma pessoa que cresceu na classe média - e não em "berço de ouro" como Trump.

Defendeu as políticas económicas da administração Biden e disse ser a única pessoa no palco com "um plano para levantar a classe média e os trabalhadores da América". "Temos um plano para uma economia de oportunidades", declarou, apostado em resolver a crise na habitação, apoiar as famílias com 6 mil dólares pelo nascimento de um filho e uma dedução fiscal 50 mil dólares para os pequenos negócios.

Kamala Harris considera que o principal plano de Donald Trump é cortar os impostos aos milionários e às grandes empresas, o que vai resultar num aumento do défice dos EUA, e adotar o Projeto 2025, um "plano perigoso" com políticas conversadoras de direita elaborado pela Heritage Foundation.

Na resposta, o antigo Presidente disse que não leu nem vai ler o Projeto 2025 e traçou um cenário negro do estado atual da economia americana. Prometeu baixar os impostos para todas as classes, para que todas as pessoas tenham mais dinheiro na carteira, e impor tarifas às exportações, nomeadamente com origem na China.



"A nossa economia está terrível, temos talvez a pior inflação de sempre, é um desastre para a classe média e para todas as classes. Os imigrantes estão a ocupar os lugares dos afro-americanos e dos latinos. Eles estão a tomar conta das cidades, a invadir edifícios, violentamente. Ela e Biden deixaram estas pessoas entrar no nosso país. Criei uma das melhores economias na história do país e vou fazê-lo ainda melhor", garante Donald Trump.

A adversária democrata voltou à carga: "Trump deixou-nos o pior desemprego desde a grande depressão, deixou-nos a pior crise de saúde pública num século, o pior ataque à democracia desde a guerra civil, e nós limpamos a confusão de Trump", atirou Kamala Harris.

A atual vice-presidente deixou um aviso à audiência: "Esta noite vamos ouvir mentiras e ofensas retiradas do velho e gasto manual" de Trump.