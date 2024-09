​Como é que o cérebro reconhece rostos, formas e cor? Investigações distinguidas com prémio Champalimaud de Visão

Nancy Kanwisher, do MIT, identificou a área facial fusiforme (FFA), que é uma região cerebral localizada no córtex temporal inferior e especializada na perceção facial. Esta descoberta demonstrou que existe uma área específica que apenas é ativada perante imagens de rostos humanos e esta encontra-se praticamente no mesmo sítio em todos os indivíduos.

Winrich Freiwald, da Universidade Rockefeller, descobriu circuitos com funções especializadas da visão e cognição e, com Doris Tsao, da Universidade da Califórnia Berkeley, identificou uma "rede de processamento facial" – áreas que realizam a análise do movimento facial, o reconhecimento de rostos familiares, ligando a visão à memória e ao controlo da atenção. Os investigadores descobriram que mais de 95% dos neurónios desta pequena área respondiam seletivamente a imagens de rostos.

Além destas descobertas, a forma como vemos a arte está também intrinsecamente ligada à forma como o cérebro processa a visão e Margaret Livingstone, da Universidade de Harvard, foi responsável por demonstrar que as primeiras áreas do cérebro que processam o que as pessoas veem estão organizadas em partes separadas, especializadas na cor, na forma, no movimento e na profundidade.

Neste sentido, a investigadora explorou a forma como a biologia e as técnicas artísticas influenciam a nossa perceção da arte.

Para a neurocientista, os artistas desenvolveram uma “teoria” sobre a forma como vemos, que se antecipou à investigação científica contemporânea sobre o neuro-processamento da informação visual.

O trabalho coletivo destes neurocientistas foi distinguido pelo seu impacto na neurociência visual, permitindo uma melhor compreensão da forma como o cérebro processa e reconhece os rostos, como vê as cores, as formas e o movimento, proporcionando ainda novas abordagens para a compreensão de perturbações da visão.

Além de permitirem melhorar o conhecimento sobre a função cerebral - ao associarem a atividade de neurónios e regiões cerebrais específicas ao comportamento complexo do reconhecimento facial -, as investigações podem ter implicações na compreensão e tratamento de distúrbios relacionados com a perceção facial.

Porque é que toda a gente gosta desta obra de arte?

Em entrevista à Renascença, Margaret Livingstone explica como tudo começou com as discussões que tinha com David Hubel - um dos vencedores do Nobel da Medicina em 1981 pelas descobertas sobre o processamento da informação através da visão.

"Comecei a pegar em obras de arte e a usá-las para ilustrar a minha ciência. E depois descobri que isto era tudo o que as pessoas se lembravam das minhas palestras"

"Convenci David Hubel de que devíamos analisar as monoaminas e o córtex visual e quando estava a analisar a segregação das subdivisões seletivas e daltónicas da nossa via visual queria ilustrar o facto de que se tivéssemos luminância igual ou cores de valor igual, obtínhamos este efeito cintilante estranho. E isso revelava algo sobre a forma como processamos a cor e a luminosidade. E apercebi-me que os artistas fazem um trabalho muito melhor do que eu”, relata.

“Por isso, comecei a pegar em obras de arte e a usá-las para ilustrar a minha ciência. E depois descobri que isto era tudo o que as pessoas se lembravam das minhas palestras. Não a ciência, mas a arte que estava na palestra”, recorda.