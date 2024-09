Uma “nova energia”. Ucrânia faz revolução no Governo para acelerar entradas na UE e NATO

Depois de dois anos e meio de guerra, a Ucrânia prometeu para os próximos dias uma verdadeira revolução do seu governo, com mais de metade do Conselho de Ministros a afastar-se.

Seis ministros e um alto representante do gabinete presidencial de Volodymyr Zelensky apresentaram a sua demissão, mas nem todas foram aceites. Entre os demissionários está Dmytro Kuleba, o ministro dos Negócios Estrangeiros e uma das figuras de maior relevo do governo, com o parlamento ucraniano a “adiar com urgência” a decisão sobre a sua saída.

Como justificação para a remodelação, Zelensky sublinhou a necessidade de uma “nova energia” para um outono que “será extremamente importante para a Ucrânia”.

Quem sai?

Para já, estão confirmadas as demissões do ministro da Justiça, Denys Malyuska, da adjunta do primeiro-ministro para a Integração Europeia, Olga Stefanishyna, do ministro de Indústrias Estratégicas, Oleksandr Kamyshin, do ministro da Ecologia, Ruslan Strilets e o líder do Fundo Proprietário Estatal, Vasyl Koval, além de Kuleba.

Destes, apenas os pedidos do líder do Fundo Proprietário Estatal e o de Iryna Vereshchuk, adjunta do primeiro-ministro para a reintegração dos territórios ocupados da Ucrânia, não foram aceites.

Ao mesmo tempo, o parlamento adiou com carácter de urgência o voto sobre a demissão de Dmytro Kuleba do cargo de ministro dos Negócios Estrangeiros, sem justificação.

Olga Stefanishyna, de saída de um ministério, é a favorita ao cargo de ministra da Justiça, que fica agora vago, segundo o Ukrainska Pravda.