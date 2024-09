"Chernobyl voador". Encontrado provável local de lançamento de novo míssil nuclear da Rússia

Eveleth, Lewis, Kristensen e três outros especialistas afirmaram que a prática normal de Moscovo tem sido armazenar cargas nucleares para mísseis terrestres longe dos locais de lançamento - exceto para os mísseis balísticos intercontinentais (ICBM), classe com alcance superior a 5.500 km.

Mas a implementação do Burevestnik em Vologda permitiria aos militares russos armazenarem mísseis com armas nucleares nos bunkers, tornando-os disponíveis para lançamentos rápidos, segundo Jeffery Lewis e Decker Eveleth.

O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Ryabkov, disse que a Rússia vai alterar a doutrina nuclear - no fundo, as diretrizes sobre o uso de armas nucleares - em resposta ao que considera uma escalada ocidental na guerra na Ucrânia, informou a agência de notícias estatal TASS no domingo.

"Chernobyl voador" com fraco histórico nos testes

Um relatório de 2020 do Centro Nacional de Inteligência Aérea e Espacial da Força Aérea dos Estados Unidos disse que se a Rússia colocasse o Burevestnik em serviço com sucesso, isso daria a Moscovo uma "arma única com capacidade de alcance intercontinental".

Mas o passado conturbado da arma e as limitações de design levantam dúvidas entre oito especialistas entrevistados pela Reuters sobre se a implementação mudaria o jogo nuclear para o Ocidente e outros inimigos russos.

O Burevestnik tem um histórico fraco de pelo menos 13 testes conhecidos, com apenas dois sucessos parciais desde 2016, de acordo com a Nuclear Threat Initiative (NTI), um grupo de defesa focado na redução dos riscos nucleares, biológicos e de tecnologias emergentes.

Os contratempos incluem uma explosão em 2019 durante a recuperação mal-sucedida de um reator nuclear desprotegido que ficou a "arder" no fundo do Mar Branco por um ano após a queda de um protótipo, de acordo com relatórios do Departamento de Estado norte-americano.