Trump perde vantagem sobre Kamala Harris na economia, o tema das eleições

Isto significa que, mesmo com a atual vantagem atribuída pelos vários agregadores de sondagens a Kamala Harris, de entre três e quatro pontos percentuais, Donald Trump continua a ter hipóteses reais de vencer no Colégio Eleitoral enquanto perde na votação nacional – basta ganhar alguns estados por uma diferença pequena, como aconteceu em 2016, para inverter completamente o resultado.



De acordo com a avaliação do “The Cook Political Report”, visível no mapa acima, os estados com resultado imprevisível equivalem a 77 votos eleitorais. Enquanto os democratas têm do seu lado estados suficientes para chegar aos 226 votos, os Republicanos conseguem chegar aos 235.

E se as sondagens estiverem erradas?

O fantasma do erro das sondagens continua a pairar sobre a política norte-americana, principalmente depois da eleição de 2016. Nesse ano, as sondagens subestimaram o apoio de Trump em sete pontos em alguns estados.

Em 2020, o erro médio das sondagens foi menor que em 2016, e teve menos importância – as margens de vitória de Biden nos estados decisivos foram maiores do que as de Trump em 2016.