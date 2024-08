Małgorzata Bonikowska: "Portugal não está em guerra? Está. Na Europa, estamos em guerra com a Rússia"

“Ingénuo.” É isso que o Ocidente é “ao pensar que estamos em paz e que a Ucrânia está em guerra.” A especialista em relações internacionais Małgorzata Bonikowska não tem dúvidas. Os tanques podem ser visíveis apenas no país de Volodymyr Zelensky, mas Vladimir Putin declarou guerra a todo o Ocidente — um conflito híbrido que, na sua opinião, passa pela aposta na desinformação, através do ciberespaço, mas também por outro tipo de operações, como a atual crise migratória que afeta a fronteira da Polónia com a Bielorrússia.

Por ali, milhares de migrantes sem documentos entram na Europa, um processo que Varsóvia tenta travar desde 2021 e que não reúne consensos no país. “Não se trata de um fluxo de refugiados, trata-se de uma operação” pensada pelas autoridades de Minsk e pelo KGB, diz a analista polaca, presença frequente nos meios de comunicação social do seu país.

Donald Tusk, primeiro-ministro polaco, tem sido uma das vozes que alerta, em permanência, para os perigos que podem chegar da Rússia, insistindo com a UE para que reforce a sua defesa. “A Rússia é um império. Se fizermos fronteira com um império, a primeira coisa em que devemos pensar é em proteger-nos, porque todos os impérios querem expandir-se”, defende a atual presidente e co-fundadora do "think tank" polaco CIR — Centro de Relações Internacionais.

E esse é o espírito entre os governantes polacos, sejam do PiS (partido Lei e Justiça, que governou o país entre 2015 e 2023), sejam da coligação governamental encabeçada por Tusk. Basta olhar para os números: este ano, a Polónia será o membro da NATO que mais gasta em defesa em percentagem do PIB — 4,12% contra 3,38% dos Estados Unidos. Já em valores absolutos, os seus 35 mil milhões ficam apenas atrás dos EUA, Alemanha, Reino Unido e França.

Para perceber o contexto é preciso uma aula de história da Polónia que Małgorzata Bonikowska dá de bom grado, ou não fosse professora na Universidade de Varsóvia, e em que recorda, por exemplo, como o país foi traído pelos seus aliados depois da II Guerra Mundial e entregue ao regime comunista da URSS.

“A Polónia nunca se comportará como um país pequeno”, defende a analista. “Não importa quem governa o país, a Polónia vê-se como um dos atores importantes na Europa, especialmente nesta região, vê-se como um líder.” Por isso, é importante que o resto do Ocidente veja a Polónia como um país europeu, distante do bloco comunista do qual saiu em 1989, dois anos antes do colapso do regime soviético, graças a conversações diplomáticas — os “Acordos da Mesa Redonda” — lideradas pelo Nobel da Paz Lech Wałęsa.

“A Polónia liderou todas estas mudanças na Europa Central e esses acordos simbólicos estão um pouco esquecidos”, diz a analista. Devido a “este trauma”, de ter sido engolida pelo regime soviético, a Polónia “quis fazer formalmente parte do Ocidente tão cedo quanto possível”, pedindo a adesão à então Comunidade Económica Europeia e à NATO.

Hoje, a prioridade é ser um Estado-membro de peso na UE. Para a Rússia, a Polónia continua a olhar com desconfiança: “Não achamos que a Rússia possa invadir um dos nossos países. Mas quem sabe? Putin tem o seu próprio pensamento, não podemos excluir essa hipótese. Mesmo que haja apenas 1% de hipóteses de isso acontecer, temos de estar preparados.”





Donald Tusk tem-se referido ao período atual como uma fase de pré-guerra, uma sensação que talvez não seja tão sentida por países geograficamente mais distantes da Rússia. Acha que o primeiro-ministro polaco está convencido de que a guerra, a Rússia, está mesmo a chegar?

Eu colocaria a questão de forma ligeiramente diferente. Nós acreditamos que isso nunca irá acontecer — achamos mesmo que a Rússia seria completamente louca se invadisse qualquer um dos países. Mas, historicamente falando, sabemos que coisas loucas acontecem. Aconteceu com Hitler. Toda a gente pensava, sabe, no acordo de Munique com... Qual era o nome do primeiro-ministro do Reino Unido?

Chamberlain.

Neville Chamberlain, certo. Fizeram tudo o que era possível para travar Hitler porque acreditavam que era possível discutir e depois mediar. Mas o que Hitler fez, atacar toda a gente, foi completamente irracional. E ele fê-lo. Agora, a maioria dos líderes da UE, se não todos, não acreditavam que Putin invadisse a Ucrânia. Macron esteve lá, Schultz esteve lá. Toda a gente tentou convencer Putin a não o fazer. Mas ele fê-lo.

Na nossa opinião, não foi nada racional. Por isso, não achamos que a Rússia possa invadir um dos nossos países. Mas quem sabe? Putin tem o seu próprio pensamento, não podemos excluir essa hipótese. Mesmo que haja apenas 1% de hipóteses de isso acontecer, temos de estar preparados. Esse é o ponto número um. O segundo — e nós conhecemos muito bem a Rússia — é que seja quem for que governe, Putin ou não Putin, não importa. A Rússia é um império. Mentalmente, não importa se é um império soviético ou um império capitalista. É um império.