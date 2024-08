Protestos na convenção sublinham um risco para Kamala Harris: a guerra em Gaza

A contrastar com estes números está a importância reduzida dada pela maioria dos eleitores ao tema. Tal como em muitas outras sondagens, o mais recente inquérito publicado pelo “The New York Times” mostra que apenas 1% dos eleitores coloca a situação da Palestina e Israel como o tema mais importante nesta eleição - mais relevante que temas como os empréstimos aos estudantes para a universidade, o crime e a educação, mas muito menos do que a economia, a inflação, o aborto e a imigração.

Um contra-argumento para a importância destes votos é o de que, quando uma eleição é decidida por poucas dezenas de milhares de votos, não há uma única razão para explicar a diferença, e praticamente todas as razões são explicações plausíveis para o resultado. Essa é uma marca da eleição de 2016, em que as explicações para a derrota de Hillary Clinton vão desde não ter feito campanha suficiente em estados como Michigan, Wisconsin e Pensilvânia a ter-se focado demasiado em ser a primeira mulher eleita Presidente, perdendo o foco de medidas concretas que respondessem às ansiedades do eleitorado.

Campanha percebe risco, mas política não muda

Não querendo assumir o risco de tomar qualquer estado como garantido – uma lição aprendida a custo na derrota de Hillary Clinton em 2016 – a campanha de Kamala Harris tem adotado outra postura.

Da última vez que Harris esteve em campanha no estado do Michigan, a própria vice-presidente dos EUA esteve reunida com membros do "Movimento Nacional de Descomprometidos", um grupo que elegeu 30 delegados à convenção democrata em oito estados diferentes. Segundo a “ABC News”, disseram à candidata que ela pode perder o seu apoio se não gostarem da resposta às suas exigências.

“Os eleitores no Michigan querem votar em si, mas precisamos de ver alguma mudança de política, ou algum compromisso com mudança de política sobre as bombas que são enviadas para Netanyahu”, disse Waleed Shahid, um estratega democrata.