E depois da JMJ? "Se os jovens são simplesmente abandonados, vão-se embora"

E essas coisas acontecem, esses acontecimentos tentam, pelo menos, assustar-me, ou tirar-me o envolvimento. Acontece sempre.

Está a falar de que tipo de acontecimentos?

Fui lá ontem e, no domingo, estava a pensar no que iria acontecer. Felizmente, encontrei um lugar de estacionamento, o que não é fácil no centro de Varsóvia. Acho que é assim em todas as grandes cidades europeias, e também em Nova Iorque. Tranquei o carro e tive de o bloquear, para que ninguém o pudesse roubar. Bloqueei o carro e pus as chaves na minha perna, e paguei o estacionamento, sem sair do carro, através da aplicação no meu telemóvel. Quando abri a porta, levantei-me com estas chaves [mostra as chaves com a mão]. E esqueci-me disso. Elas caíram na rua e, infelizmente, eu estava mesmo ao lado de uma sarjeta — caíram no buraco. O carro ficou bloqueado. E mesmo que conseguisse ligar o carro sem usar a chave, carregando no botão, ele estava bloqueado. E pergunto-me: o que hei-de fazer? Devo ir onde é suposto ir? Ou fico aqui, a olhar para o carro, à espera de ajuda? E decidi ir. Fui para lá. Fiz o meu trabalho.

No final desta situação, as senhoras perguntaram-me o que tinha acontecido porque viram que estava perturbado. Não estava em mim. E, de repente, toda a situação mudou. Chamaram um homem que lhes estava a tratar da casa toda, a reparar o telhado, e resolveram-me a situação.

Mas o objetivo deste acontecimento era que eu não fizesse este trabalho. Quando eu faço isto, acontece sempre algo infeliz, que não é fácil, não é agradável. Se eu me concentrar no todo, vejo que este é o trabalho do espírito do mal. Mas também vejo a ajuda divina. Ele chegou, ouvi-O em mim. Ele disse: fica calmo porque eu trato disto.

Quando olho para o aspecto geral, posso ver as provações que deveriam desencorajar-me, não empreender o ministério que eu deveria fazer. Depois, quando o faço, ultrapasso o problema e vejo a ajuda que recebo.

E sente sempre isso?

No momento certo, é tão penetrante que fico a tremer e tento controlar-me, certo? É muito humano, mas por dentro sinto paz. É muito difícil de explicar, mas consigo sentir a presença que me está a apoiar. Portanto, é como se fossem forças divergentes: uma diz-me para me ir embora, a outra diz-me para ficar e resolver o problema.

Como é que decide que voz deve ouvir?

A paz do coração. Quer ouvir este exemplo?

Sim, claro.

Há um livro muito bom de Walter Ciszek, um jesuíta americano de origem polaca que, nos anos 30, decidiu ir para a União Soviética para evangelizar os comunistas. Por isso, licenciou-se num colégio soviético, em Roma, e foi colocado, antes da II Guerra, numa paróquia na fronteira da Segunda República [termo que designa o território da Polónia entre a I e a II Guerra Mundial]. Era mesmo ao lado da União Soviética, no território da atual Bielorrússia. Quando os soviéticos entraram na Polónia, a 17 de setembro de 1939, ele estava a trabalhar na paróquia desta cidade, embora não pudesse atravessar a fronteira. Quando os soviéticos entraram, toda a perspetiva de entrada na União Soviética estava aberta e ele teve esta hesitação: ou ficava com estas pessoas que estavam a ser aterrorizadas pelos soviéticos — e ele sentia que elas precisavam dele — ou ia para o interior, para Ural [região russa].