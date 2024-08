Entrámos na "nova era da ampliação cognitiva" e está tudo a acontecer "fora da UE"

“Nada vai acontecer na Europa”, avisa o professor David Beatty. O mundo entrou numa nova era, da ampliação cognitiva, mas a União Europeia ainda nem entrou na corrida, “ainda nem começaram”.



A Renascença falou com o professor de estratégia na Rotman School of Management (TU), à margem da Cimeira Digital With Purpose, no Estoril. David Beatty admite que a nova tecnologia está a ser implementada a toda a velocidade e sem regulamentação, mas já ninguém a para. Enquanto isso, na União Europeia “estão tão ocupados a escrever leis e diretivas e em sobrecarga, que nada vai acontecer”.

“O centro de gravidade disto são os Estados Unidos, a China e a Índia”, avisa o professor, com várias condecorações e prémios pela gestão e administração de várias empresas em diferentes países.

Nesta entrevista, David Beatty admite que a revolução tecnológica impõem um preço elevado, mas avisa os Estados-membros da UE e, sobretudo, os empresários, que ficar de fora é assinar a certidão de óbito da empresa.

Estamos a viver o início de uma nova era, uma revolução na tecnologia, que tipo de desafios nos esperam?

Ninguém sabe. Estamos nos primeiros momentos de uma página totalmente nova na história da humanidade. Nunca passámos por uma mudança tão dramática, tão rápida e tão amplamente aceite. Quem sabe o que vai acontecer amanhã, muito menos na próxima semana, muito menos no próximo mês.

Vai transformar praticamente tudo o que fazemos como seres humanos. É uma nova era. Tivemos a idade da pedra, tivemos a era industrial, tivemos a era da informação e agora estamos no que chamam de era da ampliação cognitiva, onde as máquinas nos vão sugerir ideias.

Pode dar-nos um exemplo?

Sempre tivemos ferramentas, normalmente usadas com as mãos. Pegamos num cinzel e num martelo e "bang, bang, bang", criamos uma estátua. Agora as ferramentas vão chegar até nós através do computador.

O "deep learning", o "machine learning", as redes neurais e todos esses sistemas vão fazer-nos coisas, e connosco e ao nosso lado, como nunca aconteceu. Por isso não faço ideia o que o futuro reserva.