Kamala Harris ganha terreno a Trump a menos de três meses para as eleições

A menos de três meses das eleições presidenciais nos Estados Unidos, Kamala Harris lidera as sondagens a nível nacional e colocou vários estados cruciais para chegar à Casa Branca em empate técnico. A candidata do Partido Democrata conseguiu desestabilizar uma eleição em que as sondagens pouco mexiam, e em que os democratas praticamente nunca as lideraram contra Donald Trump, candidato pela terceira vez.

Kamala Harris lidera agora por dois pontos nos mais importantes agregadores de sondagens, nomeadamente no “The New York Times”, “The Economist”, “FiveThirtyEight” e no “Silver Bulletin” (de Nate Silver, fundador do "FiveThirtyEight").

A aproximação nas sondagens começou a acontecer logo depois de Joe Biden desistir da recandidatura. O Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) praticamente nunca esteve na liderança nas sondagens em todo o ano de 2024, registando apenas algumas décimas de vantagem nos dias antes do fatídico debate de 27 de junho.