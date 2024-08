O que aconteceu à Inapa? A insolvência, passo a passo

A Inapa tem cerca de 200 milhões de euros em dívidas.

8. Quem são os donos da empresa?

O Estado português tem a maior fatia do capital: a Parpública (holding que agrega as participações estatais em empresas) tem 44,89%, segue-se a empresa do sector publicitário Nova Expressão, com 10,85%, e o Novo Banco, com 6,55%.



Os restantes 37,71% do capital da Inapa estão nas mãos de pequenos investidores.

O próprio acionista que nega uma injeção de capital e é essa injeção de capital que vai levar à consequente declaração de insolvência.

9. Quantos trabalhadores tem a Inapa em Portugal?

Apesar do grupo empregar cerca de 1.400 pessoas, a grande maioria trabalha noutros países. Em Portugal estão pouco mais de 200 trabalhadores.



A grande força laboral da Inapa concentra-se na Alemanha, onde estão empregados mais de 800 funcionários. Em França estão cerca de 400.

10. Como termina a insolvência?

O tribunal marcou para 27 de setembro, pelas 14 horas, a realização da assembleia de credores para apreciação do relatório do administrador de insolvência.



Os trabalhadores podem ter aqui um papel ativo, avisa Nuno da Silva Vieira, “porque são credores com direito de voto na Assembleia de Credores, têm uma palavra a dizer, e se estiverem devidamente organizados num grupo sólido, podem exigir determinadas contas e factos”, diz.