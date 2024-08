Quem é Tim Walz, o "vice" de Kamala Harris que acusou Trump e Vance de serem "estranhos"?

Uma história que não faz parte do vídeo, mas será parte importante da campanha, é o uso de tratamentos de fertilidade in vitro para conceber os dois filhos, Hope e Gus. O candidato a vice-presidente usa esse exemplo para apontar às restrições ao aborto e a vários tratamentos de fertilidade defendidas pela campanha dos Republicanos, dizendo que é preciso dar liberdade às pessoas para escolher. "Não é por acaso que demos à nossa filha o nome Hope [Esperança]", disse Walz ao jornal "Star Tribune".

Tim Walz é um apoiante expressivo do direito ao aborto. Em 2023, depois de o Supremo Tribunal dos EUA remover a proteção legal que tornava o aborto possível em todo o país, o governador assinou uma lei que permite o aborto.

O novo companheiro de Kamala Harris também legislou para proteger os cuidados de saúde para pessoas trans e proibir as terapias de conversão. Em 2020, assinou uma lei que baixou os custos de insulina para as pessoas com dificuldades financeiras - uma política que foi depois adotada pela administração Biden a nível nacional.

Dois mandatos de políticas progressistas

Walz também já foi dos políticos mais bem cotados pela National Rifle Association (NRA), a poderosa associação de lóbi pelas armas. Depois do tiroteio de Las Vegas em 2017, o então congressista entregou as doações da NRA à sua campanha a uma organização de caridade, e começou a apoiar medidas de controlo de armas, como a proibição das chamadas armas de assalto.

No Minnesota, Tim Walz aprovou legislação considerada progressiva em muitos outros capítulos. Umas das leis laborais que assinou impede as clausulas de não-competição; outra aumentou o salário mínimo para as pequenas empresas; outra criou um programa expansivo para dias de férias pagos, assim como para baixas pagas e licenças de parentalidade - tudo medidas incomuns nos EUA.

O governador do único estado dos EUA com um lema em francês ("L'Étoile du Nord", A Estrela do Norte) também promoveu e promulgou várias leis de combate ao aquecimento global, obrigando o estado a ter eletricidade 100% verde em 2040 e proibindo químicos "eternos" como o PFAS. Ao mesmo tempo, apoiou a mineração de ferro e a produção de aço no estado.