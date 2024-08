Quem é Tim Walz, o "vice" de Kamala Harris que acusou Trump e Vance de serem "estranhos"?

“A minha cidade tinha 400 pessoas, 24 crianças na minha turma e 12 eram primos, e ele não percebe nada. Não é sobre ódio... A regra dourada é importar-se com a sua própria vida”, atacando ainda as políticas republicanas por destruírem a “América rural”.

Foi quando descreveu as “lutas estranhas e desnecessárias” dos encontros de família durante o feriado de Ação de Graças que Tim Walz tropeçou numa frase que se tornou chave na campanha de Harris, ouvindo risos dos moderadores do programa.

“É verdade, estes tipos são só estranhos, estão a candidatar-se ao Clube He-Man de Odiadores de Mulheres ou quê, não é nisso que as pessoas estão interessadas”, atirou Walz. O soundbite “estes tipos são estranhos” acabou por ser adotado pela campanha de Kamala, assim como todos os outros democratas.

Foi depois disto que o co-presidente do comité de regras do Comité Democrata Nacional (DNC) entrou nas chamadas “veepstakes” - uma palavra que resulta da junção de “veep”, para vice-presidente, e “sweepstakes” (sorteios). Walz juntou-se rapidamente aos nomes mais fortes, sendo finalista juntamente com Josh Shapiro.

A "CNN", que cita quatro fontes próximas do processo, escreve que foi durante a última semana que Kamala Harris se aproximou mais de Walz, e que uma série de eventos terão levado a candidata a escolher o também presidente da Associação de Governadores Democratas.



A exceção Democrata num círculo Republicano

Voluntário na campanha presidencial de John Kerry em 2004, Tim Walz foi eleito para Câmara dos Representantes em 2006 por um círculo eleitoral maioritariamente rural, com várias cidades de dimensão média, derrotando o republicano que representava esse distrito desde 1995.

Segundo o Índice Partidário de Votação do “The Cook Political Report” em 2022, este distrito é de tendência republicana, com o Partido Republicano a ter uma vantagem de sete pontos face à média nacional. Tim Walz é um de dois democratas a obter a maioria dos votos nesse círculo desde as eleições de 2016, que solidificaram uma mudança no panorama político dos EUA – a outra democrata é Amy Klobuchar, senadora desde 2007.

Walz foi eleito governador pela primeira vez em 2018, com cerca de 300 mil votos de vantagem face ao opositor republicano, e reeleito em 2022 com quase 200 mil votos de vantagem.

Segundo a CNN, uma equipa da campanha de Kamala Harris estava junto da mansão do governador para acompanhá-lo até Filadélfia, onde Walz deverá comparecer ao lado da candidata democrata no primeiro comício a dois da campanha.

[notícia atualizada às 19h44]