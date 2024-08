O que sabemos sobre Tim Walz, o "vice" de Kamala Harris?

Quando questionado sobre o que a campanha de Kamala Harris pode aprender com a experiência dele a conquistar eleitores de zonas rurais, Walz lançou-se no panorama nacional, frase a frase - começando por declarar que “pessoas como o J.D. Vance não sabem nada sobre a América das pequenas cidades”.

A 23 de julho, Tim Walz foi um dos convidados do programa “Morning Joe”, da MSNBC. Nem 48 horas tinham passado desde o anúncio de Joe Biden de que iria desistir da recandidatura à Casa Branca, e o presidente da Associação de Governadores Democratas foi chamado a discutir a estratégia de uma campanha que tinha sido reiniciada.

Tim Walz, de 60 anos, é um ex-membro da Guarda Nacional do Exército dos EUA e um ex-professor cujo perfil cresceu nas últimas semanas, definindo-se como um defensor eficaz de Kamala Harris .

Tim Walz, o governador do Minnesota, é o candidato do Partido Democrata a vice-presidente dos Estados Unidos da América (EUA). Kamala Harris concluiu assim um processo bastante público e apressado de escolha do seu "companheiro de corrida", fazendo em cerca de duas semanas algo que normalmente demora meses a concluir, e escolhendo um parceiro que, há duas semanas, mal existia na política nacional norte-americana.

“A minha cidade tinha 400 pessoas, 24 crianças na minha turma e 12 eram primos, e ele não percebe nada. Não é sobre ódio... A regra dourada é importar-se com a sua vida”, atacando ainda as políticas republicanas por destruírem a “América rural”.

Foi quando descreveu as “lutas estranhas e desnecessárias” dos encontros de família durante o feriado de Ação de Graças que Tim Walz tropeçou numa frase que se tornou chave na campanha de Harris, ouvindo risos dos moderadores do programa.

“É verdade, estes tipos são só estranhos, estão a candidatar-se ao Clube He-Man de Odiadores de Mulheres ou quê, não é nisso que as pessoas estão interessadas”, atirou Walz. O soundbite “estes tipos são estranhos” acabou por ser adotado pela campanha de Kamala, assim como todos os outros democratas.

Foi depois disto que o co-presidente do comité de regras do Comité Democrata Nacional (DNC) entrou nas chamadas “veepstakes” - uma palavra que resulta da junção de “veep”, para vice-presidente, e “sweepstakes” (sorteios). Walz juntou-se rapidamente aos nomes mais fortes, sendo finalista juntamente com Josh Shapiro.

A "CNN", que cita quatro fontes próximas do processo, escreve que foi durante a última semana que Kamala Harris se aproximou mais de Walz, e que uma série de eventos terão levado a candidata a escolher o também presidente da Associação de Governadores Democratas.



Ex-membro da Câmara dos Representantes eleito por um círculo de tendência republicana, Walz provou ser atrativo para os eleitores rurais brancos, embora também tenha defendido políticas progressistas como governador. Entre as conquistas no Minnesota estão refeições escolares gratuitas e a expansão de licenças parentais e baixas remuneradas. Embora o Minnesota seja um estado solidamente democrata, está perto do Wisconsin e Michigan - dois estados cruciais - tanto geograficamente como socialmente.

O anúncio formal deverá ser feito ainda esta terça-feira, conforme tinha sido anunciado. Ainda segundo a CNN, uma equipa da campanha de Kamala Harris estava junto da mansão do governador para acompanhá-lo até Filadélfia, onde Walz deverá comparecer ao lado da candidata democrata no primeiro comício a dois da campanha.

[notícia atualizada às 19h44]