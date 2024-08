Desinformação nas redes sociais, ataques a mesquitas e violência nas ruas. O que se passa no Reino Unido?

O que se sabe do autor dos ataques?

Como é habitual neste tipo de situações, a polícia britânica não revelou a identidade do suspeito do ataque, divulgando apenas que tinha nascido em Cardiff, no País de Gales, e que residia perto do local do ataque.

Por estar prestes a fazer 18 anos de idade e para impedir a propagação de desinformação, o tribunal de Liverpool identificou na semana passada o jovem como Alex Rudakubana, de 17 anos, acusando-o dos homicídios das três meninas e de 10 crimes de tentativa de homicídio, além do crime de posse de arma ilegal. O jovem volta ao mesmo tribunal dia 25 de outubro.

As forças de segurança avançaram que o crime “não está relacionado com terrorismo”, mas mesmo assim a desinformação nas redes sociais sobre as origens, a etnia e a religião do autor do ataque tem chegado a mais pessoas, com acusações de o jovem seria um imigrante islâmico radical.



A onda de revolta gerou uma onda de protestos, que rapidamente se tornaram em episódios violentos. Esta segunda-feira, o Governo britânico disse estar a investigar que papel tiveram outros países na disseminação de informações falsas para a amplificação dos protestos, com o próprio Keir Starmer a alertar para o perigo.

“Temos visto atividade online, muita da qual amplificada ou que teve o envolvimento de estados“, indicou o porta-voz do primeiro-ministro britânico.