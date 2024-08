Arsenal nuclear em renovação. Nova bomba dos EUA é 24 vezes mais poderosa que a de Hiroshima

Os Estados Unidos da América estão a desenvolver uma bomba nuclear com 24 vezes mais potência do que a bomba “Little Boy”, lançada sobre a cidade japonesa de Hiroshima há exatamente 79 anos. Depois de décadas de redução dos arsenais nucleares, a política de dissuasão voltou a orientar as opções estratégicas do único país a usar estas armas em guerra.

Anunciada em outubro de 2023, a nova B61-13 vai ser uma variante da bomba B61, criada na década de 1960 como uma alternativa mais leve do que as bombas de então, e com potência variável - permitindo a quem a opera escolher o poder explosivo da bomba. Esta arma é transportada no exterior de aeronaves de alta velocidade.

A nova arma vai ter uma potência semelhante a uma das variantes da B61 atualmente em uso – isto é, um máximo de 360 quilotoneladas de TNT. A bomba “Little Boy”, largada sobre Hiroshima pelo bombardeiro “Enola Gay” às 8h15 locais, explodiu com uma força de 15 quilotoneladas de TNT a 580 metros de altitude, matando entre 90 mil e 166 mil pessoas.