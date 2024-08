"Árabes e russos compram hoje clubes de futebol devido às alterações climáticas de há 300 milhões de anos"

Veja as coisas que estão a acontecer no mundo: a temperatura do oceano no ano passado na costa da Flórida foi de 38 graus centígrados, o que é o mesmo que a de uma banheira de hidromassagem. No Mediterrâneo, no verão passado, a temperatura da água esteve em torno dos 28 graus centígrados, 4 graus mais quente do que o normal. Na Índia tivemos este ano temperaturas acima dos 50 graus centígrados.

Estas mudanças significam que alterar isto não é tão simples como se imagina. Representam ameaças existenciais a tal ponto que devemos pensar não só na forma como nos podemos arrefecer, mas também no que isso significa para o abastecimento alimentar, para a água, para os solos e para outros animais. Um mundo em aquecimento é muito mau para os humanos, mas é ótimo para doenças infeciosas emergentes. É ótimo para os mosquitos e para muitos animais diferentes. Acontece que é muito mau para nós.

As sociedades do passado já lidaram com isso antes. O que é que elas fizeram?

Reagiram muitas vezes de forma muito má. As principais mudanças nas dinastias imperiais chinesas e nas revoluções tiveram a ver exatamente com esta combinação de condições climáticas extremas, muitas vezes com tempestades muito fortes, que frequentemente se correlacionam com a capacidade das infecções se infiltrarem nos sistemas de água ou ainda com as secas e a escassez de alimentos. As pessoas ficam esfomeadas, depois ficam zangadas e resolvem o problema com as próprias mãos. E assim podem acontecer rebeliões.



A Revolução Francesa não foi apenas sobre pessoas a marchar de Marselha a dizer que queriam igualdade. A razão pela qual as pessoas começaram a marchar para Paris foi porque o fornecimento de colheitas falhou em 1788. Assim, os custos do trigo e o vinho tiveram um aumento enorme e isso significou que as pessoas não podiam comer. Por isso, o Rei de França pediu às pessoas que anotassem as suas queixas, 'digam-me o que está errado e eu resolvo o problema'. Recebeu 25 mil cartas no espaço de poucas semanas. E depois as coisas pioraram. Com muita frequência, as pessoas e as sociedades aceitam isso muito mal.