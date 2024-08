Espiões, assassinos, hackers e jornalistas. Quem são os prisioneiros da maior troca desde a Guerra Fria?

O jornalista do "The Wall Street Journal" foi detido em março de 2023 pelos serviços de segurança russos (FSB), mas já vivia na Rússia desde 2017, ano em que começou a trabalhar para o "The Moscow Times". A detenção aconteceu enquanto investigava as atividades do grupo paramilitar Wagner.

Acusado de espionagem, Gershkovich foi condenado a 16 anos de prisão numa colónia penal de alta segurança. O julgamento teve apenas três audiências.

Paul Whelan