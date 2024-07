"Não reconhecer a Palestina é premiar Netanyahu." Representante palestiniano em Portugal critica Montenegro

Até Trump está a dizer que procura trabalhar com o Presidente da Palestina para alcançar a paz no Médio Oriente. E disse esperar que os israelitas acabem com a guerra antes de ele chegar à presidência. A questão palestiniana é importante, e é uma questão onde as pessoas decidem se estão com a ocupação e a opressão, ou se estão com a paz e a justiça. Tornou-se uma posição internacional.

A possibilidade de Kamala Harris poder nomear um governador judeu para candidato a vice-presidente é uma preocupação?

Esta guerra mudou muitos pensamentos sobre o passado e sobre a história do conflito. Esta não é uma guerra entre judeus e palestinianos. É uma guerra entre a opressão e a ocupação. Esta questão mudou o pensamento das pessoas. Trezentos judeus foram presos esta semana junto ao Capitólio. O marido de Kamala Harris é judeu, a sua filha foi uma das ativistas da campanha pelos palestinianos e a sua sobrinha apoiou as ações para impedir os israelitas de confiscar as terras palestinianas em Jerusalém.

As coisas mudam depois da guerra em Gaza, não são como eram antes de 7 de outubro. Estamos numa nova era em que o mundo inteiro está unido para alcançar a paz no Médio Oriente e penso que acreditam que não há paz sem justiça para os palestinianos. Por isso, não estou preocupado se forem judeus. Vou analisar as suas ações, porque a religião não é um problema para mim.

O candidato Donald Trump publicou uma carta do seu presidente, Mahmoud Abbas, que escreveu ao candidato presidencial republicano para condenar a tentativa de assassinato. E Donald Trump respondeu que tudo vai ficar bem e, de alguma forma, recebeu bem esta carta de Mahmoud Abbas. Está à espera de uma mudança na abordagem de Trump a este processo, se for eleito?

Se pensarmos no passado, não esperamos muito. Mas também temos de pensar na realidade, de que as coisas mudaram depois do 7 de outubro. Vamos dar-lhes o benefício da dúvida de que farão alguma coisa. Consigo perceber que algo acontecerá em breve.

Além disso, a nossa experiência passada com Trump, e também com Biden, foi a de que não cumpriram as promessas feitas aos palestinianos. Agora as coisas estão a mudar. Trump fez declarações positivas, dizendo que Israel deveria terminar esta guerra e promete acabar com a guerra na Ucrânia e no Médio Oriente quando for eleito. As pessoas pensam que ele é capaz de fazer isso.

Conhecer esta carta do Presidente Abbas no dia em que Netanyahu chega aos Estados Unidos, e sabendo que se vai encontrar com ele, penso que Trump está a enviar uma mensagem, como que a dizer: "Muito bem, também existem os palestinianos, senhor Netanyahu. Estou em contato com eles. Estou a referir coisas sobre os palestinianos com esta carta que recebi do Presidente Abbas." É uma mensagem política.

O plano de Trump em 2020, chamado 'Paz para a Prosperidade', é algo que se pode aceitar, numa versão revista, para avançar no processo?

Os palestinianos estão esperançosos. Sem esperança, não tínhamos feito nada, nem sequer existíamos. Estamos esperançados também nas eleições norte-americanas. Na questão da Palestina e do conflito, ouvimos sempre declarações, mas vamos ver se as coisas mudam na realidade, porque o interesse americano e a sua credibilidade depois desta guerra, é um desafio.

Eles têm de pensar nas suas políticas, pois há algo que podem perder em credibilidade, ao nível da política externa americana, com o apoio a Israel nesta guerra. Vamos dar-lhes uma oportunidade e ver.

A questão palestiniana está a chegar. Nas questões sérias, quando se fala da Ucrânia, fala-se em Gaza e na Palestina. Portanto, é uma questão internacional que tem de ser tratada imediatamente. Como palestinianos, sabemos que a nossa questão será discutida ao mais alto nível internacionalmente, não está escondida. Não desapareceu como antes, está hoje em cima da mesa e muitas opiniões no mundo estão a mudar.

Na primeira presidência de Trump, ouve uma tentativa de corte de fundos, por exemplo, para Agência de Assistência das Nações Unidas, UNRWA. Muitas partes querem agora cortar laços com a UNRWA por causa do papel desempenhado na situação de Gaza e alegadas filiações no Hamas e na Jihad Islâmica Palestiniana. Espera um corte de fundos de Trump?

Israel inventou muitas histórias nesta guerra. Uma delas foi sobre esta agência, dizendo que os funcionários da UNRWA eram combatentes do Hamas. Houve uma comissão de elementos europeus que descobriram que não era verdade. Muitos países que disseram que não apoiariam a Palestina mudaram de ideias e garantiram apoio à UNRWA. É também uma mudança por causa dos media e do fabrico de histórias do lado israelita.

Penso que as coisas vão agora numa direção melhor do que estava no início da guerra. Nos dias e nas semanas após o 7 de Outubro, as pessoas começaram a ver quem é o agressivo e o ocupante.

Vimos os habitantes de Gaza e as pessoas a moverem-se da esquerda para a direita, de norte para sul, de um lugar para outro, sem hospitais, sem comida, sem nada. E uma vergonha que durante 10 meses a comunidade internacional veja isto e a única coisa que faz é chorar e mandar os israelitas parar de o fazer. Por conseguinte, penso que a comunidade internacional não conseguiu impedir a matança do povo palestiniano, porque a posição americana ou a posição de Biden ficou do lado dos israelitas.

Olhando agora para a política palestiniana, o Hamas e a Fatah assinaram em Pequim esta semana um acordo para estabelecer um governo de reconciliação nacional provisório para governar Gaza do pós-guerra. O que se passa?

Às vezes temos um acordo, mas há problemas nos detalhes. As primeiras declarações vindas dos israelitas criticam e dizem que esse acordo não será aceitável. E também se estivermos divididos, os israelitas dizem que a Autoridade Palestiniana é fraca e não representa os palestinianos.

Por isso, concordámos em ter um novo governo para, juntos, termos uma nova política sobre a guerra. Concordámos em acabar com a ocupação e em ter um Estado. Mas não basta apenas os palestinianos, porque os israelitas têm de se portar bem na aceitação dos direitos dos palestinianos. Se os israelitas dizem que não apoiam de forma alguma este acordo, os europeus também não o apoiam. Então ficamos bloqueados. Precisamos de ver mudanças na posição dos israelitas. É muito importante que o mundo inteiro diga que queremos a paz quando os israelitas dizem que não estão interessados na paz.

Esperamos que as coisas sejam diferentes se houver uma posição internacional no Conselho de Segurança ou algo que realmente obrigue os israelitas a aceitar a Palestina.

Estou a falar de uma posição dos movimentos políticos palestinianos, Hamas e Fatah. Qual é o objetivo disto?

As pessoas que estão divididas não conseguem atingir os seus objetivos. A unidade é o primeiro passo para a paz e esta é a decisão que tomaram. Vieram de todas as facções sinalizando que vamos seguir estes passos que, na minha opinião, para serem práticos, têm que ser apoiados e acompanhados pela comunidade internacional e pelos israelitas.

Os europeus talvez digam que a Fatah ou a Autoridade Palestiniana estão agora do lado do Hamas e não aceitam isso. Vamos então ver a reação internacional e a reação israelita. Não vamos dançar sozinhos, precisamos de ver os outros a juntarem-se. Vamos esperar qual a posição europeia.

Mas a Autoridade Palestiniana é a autoridade reconhecida pelo povo palestiniano. Agora anunciam que vão estabelecer um governo interino de unidade nacional. Isso significa que vai partilhar o poder com o Hamas?

Não, não tem de ser o Hamas. Mas o Hamas concordaria com os escolhidos de um novo governo para que não tenham de fazer parte do governo, nem mesmo a Fatah precisa de fazer parte do governo. Temos de escolher um governo que seja aceitável para todas as partes.

Mas é esse o problema. Não conseguiram fazer isso durante muito tempo na Palestina.

Sim, porque temos opiniões diferentes. Como depois de Oslo falhámos a alcançar a independência e a liberdade para os palestinianos, com mais confisco de terra pelos israelitas, 600 vezes mais do que antes, o Hamas escolheu outro caminho e escolheu usar a luta armada. Disseram-nos que falhámos a alcançar os objetivos dos palestinianos e disseram-lhes que, por meios militares, não podem resolver isto, têm de o fazer politicamente. Portanto, talvez neste momento pudéssemos ter uma só voz para sermos realmente aceitáveis para os europeus e para os americanos na resolução desta questão. Mas temos de estar de acordo sobre uma só lei em termos de segurança. Politicamente, aceitamos Oslo e os acordos que assinámos. Agora, os israelitas também têm de aceitar.

Aceitaria que a Fatah não estivesse no governo?

Sim. Hoje o governo não é da Fatah, são 'profissionais', portanto aceitamos isso. Mas não é apenas isso. Como pode este governo levar os israelitas a aceitarem-nos? Estarão eles dispostos a retirar-se das terras palestinianas? Os israelitas estão dispostos a fazer isso? Nunca deram nada à Autoridade Palestiniana. Tiveram um governo em Israel em que mataram o seu próprio líder, Rabin, que assinou o acordo de paz por Israel. Mataram-no porque assinou um acordo com a Palestina. Pensaram que ele desistia das terras do Grande Israel. Os israelitas controlam o poder, a terra, a opressão, e tudo.

Dê-me algumas declarações dos israelitas encorajando os palestinianos pela paz, estando dispostos a viver a um centímetro dos territórios palestinianos. Gostaríamos muito de ver uma declaração sobre a cimeira vinda dos israelitas que pelo menos considerariam isso. Israel diz não ao Estado Palestiniano. O que esperam que os palestinianos façam?

A popularidade do Hamas na Cisjordânia aparentemente continua a aumentar. Reconhece que o Hamas é o movimento político mais popular também em toda a Palestina?

Não concordo que a sua popularidade esteja a aumentar. Por vezes, as pessoas votam realmente contra a Autoridade Palestiniana porque ela não conseguiu alcançar os direitos dos palestinianos. Os israelitas continuam a opressão na Cisjordânia e a sua destruição. Como é que, neste momento, quer que as pessoas votem na Autoridade Palestiniana, se não conseguem alcançar qualquer coisa? Em qualquer partido político, as pessoas votam no partido que irá alcançar os seus direitos ou o que desejam. A Autoridade Palestiniana falhou em tudo, porque os israelitas confiscaram mais terras em vez de as devolverem aos palestinianos.

Mas a Autoridade Palestiniana também recebe críticas da sociedade palestiniana.

Pode ser que sim, com esta situação e também a falta de eleições, que não está nas nossas mãos Quando os israelitas impedem o nosso povo de Jerusalém de votar, matam realmente a democracia. E também não se pode perguntar às pessoas que estão sob ocupação, quando não têm liberdade, para praticar a democracia, porque ela tem de andar lado a lado com a liberdade. Se nos é negada a liberdade, como espera que pratiquemos a democracia? Como espera que tenhamos eleições sem o povo em Jerusalém? Israel diz que não deixará as pessoas em Jerusalém irem votar.

Precisamos também de construir as nossas instituições. Acreditamos na democracia, mas dêem-nos uma oportunidade. Mas hoje não temos isso. Temos esta situação que continua com a presidência e sem parlamento. Poderia imaginar isto a acontecer em Portugal? Há 15 anos que não temos parlamento. Temos de lidar com estas questões e dar à Palestina a oportunidade de se reconstruir.