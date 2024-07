"Bombardear é o melhor para mudar o regime em Gaza? Não, faz parte de um processo"

Em entrevista à Renascença antes de deixar o cargo, o embaixador israelita admite que Kamala Harris será diferente de Joe Biden, cujo legado elogia como Presidente dos Estados Unidos. Dor Shapira diz que o plano que Trump propôs como Presidente desencadeou vários acordos de paz.

Num mandato que coincidiu com o 7 de outubro, o diplomata revela que o desmantelamento do Hamas na Faixa de Gaza está quase terminado e reconhece novas falhas de defesa no drone houthi que explodiu na última semana em Telavive.

O representante israelita comenta ainda a mudança de Governo em Portugal e a ida de Costa para Bruxelas, depois das vozes críticas que se levantaram na comunidade judaica do Porto.

Está de saída de Portugal. Como avalia os seus três anos aqui, ao nível das relações com as diferentes autoridades e com o povo português?

Estou a viver o fim do meu mandato e vou voltar a Israel. Devo dizer que quando aqui cheguei, não sabia muito sobre Portugal e sobre as relações entre Portugal e Israel. Saio daqui a compreender que o potencial para ambos os lados resultante do crescimento das nossas relações é enorme. Penso que estamos a começar a extrair cada vez mais deste potencial e tenho a certeza que estas relações entre os dois países continuarão a crescer, porque os povos português e israelita são semelhantes em tantas e várias maneiras. É por isso que eu e a minha família sentimo-nos realmente em casa aqui, tal como muitos israelitas. Pelo clima, a comida, o ambiente, a natureza das pessoas, se estiver em Telavive, acho que sentirá exatamente o mesmo tipo de sensação de 'casa' que sentimos aqui. É por isso que penso que os israelitas gostam tanto de Portugal e os portugueses - muitos dos que com quem falei - gostam tanto de Israel e estas relações vão continuar a crescer.

Acha que a maioria dos portugueses gosta de Israel?

Sim. Continuo a achar que há duas questões distintas. Em primeiro lugar, trata-se da reação do povo português em relação a Israel e, sem segundo lugar, tem a ver com a pergunta que ainda vai fazer, que é sobre a guerra em si.

Vou começar pela segunda questão, porque fazemos sondagens de vez em quando, sobretudo depois do início da guerra a 7 de Outubro, e vi também sondagens que os media portugueses têm feito desde então. E vemos constantemente que o apoio que Israel recebeu das ruas portuguesas é maior do que o do outro lado. E ainda está muito, muito estável.

Sinto isso em todos os lugares a que vou em Portugal, nas pessoas com quem falo, nos deputados, nos membros do Governo. Sinto o apoio porque penso que há compreensão do lado português de que partilhamos os mesmos valores, de que somos ambos países democráticos que acreditam na liberdade de expressão, na liberdade de direitos para as minorias, para a comunidade LGBT, a todos. E é por isso que somos iguais.

Podemos ter diferenças ou discussões sobre como conduzir algumas áreas das guerras, mas no fundo somos iguais. E é por isso que penso que há um enorme apoio nas ruas em relação a Israel.

Mas mais do que isso, falo com portugueses que vêm visitar Israel e adoram, sentem-se em casa. E falo com empresários portugueses que querem fazer negócios com empresas israelitas, porque entendem que podem ganhar muito com isto, que podem muito da tecnologia e das invenções israelitas, nas áreas da água, indústria, tecnologia médica, cibersegurança, entre tantas outras.