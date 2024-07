Quem é Kamala Harris? Foi várias vezes a primeira, mas agora quer ser a segunda a derrotar Trump

E se os pais, que se separaram quando ela tinha sete anos, a levaram a manifestações desde cedo, foi ainda na adolescência, em Montreal, onde estudou até ao secundário, que aos 13 anos, juntamente com a irmã mais nova, Maya, liderou um protesto bem-sucedido em frente ao seu prédio contra uma política que proibia as crianças de brincar no relvado.

Este passado marcado por lutas contra as injustiças com que se foi deparando, fez com que Biden a descrevesse, quando a escolheu para o “ticket” a levar a eleição em 2020, como uma defensora e representante “dos que menos têm”.

Desde muito cedo que os amigos mais próximos lhe anteviam caraterísticas que a poderiam levar a conquistar palcos que pareciam inalcançáveis. Além das capacidades retóricas, os que a conhecem lembram-se do sorriso e o sentido de humor que ajudavam a desbloquear muitas situações.

Procura de justiça

Talvez tenha sido a procura de justiça que a levou a estudar direito e a conseguir ser a primeira em vários marcos da sua vida pública. Foi a primeira mulher negra a ocupar quase todos os cargos que desempenhou: promotora distrital de São Francisco, procuradora-geral da Califórnia, senadora pela Califórnia e vice-presidente.

Será agora a segunda a derrotar Trump e a primeira mulher negra na Casa Branca?

Pelo menos, inclinação para o confronto público é certo que tem. O seu lado combativo foi bem visível quando já no Senado, rapidamente se tornou conhecida a nível nacional pelas capacidades de inquiridora em audiências de comités, submetendo testemunhas experientes e bem informadas a interrogatórios forenses que várias vezes foram notícia por si só.

Entre eles estavam os dois procuradores-gerais nomeados por Trump, Jeff Sessions e Bill Barr, e o juiz indicado para o Supremo, Brett Kavanaugh.

Longe de ser consensual

Mas o percurso de Kamala é tudo menos linear e não é só feito de sucessos ou predestinações. Se é verdade que agora, e depois de terem sido confrontados com a inevitabilidade da saída de Joe Biden da corrida, a pouco mais de cem dias da eleição, o nome da ex-vice-presidente parece ganhar consistência como nomeada dos Democratas, também não pode ser omitido que Kamala nunca foi consensual dentro do partido.

Harris descreveu-se, no passado, como uma “procuradora progressista” ꟷ os republicanos definem-na como extremista ꟷ mas marcou poucos pontos na ala mais liberal do partido Democrata.