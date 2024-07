Joe Biden desistiu. Se Kamala Harris é a candidata, quem poderá ser "vice"?

Harris ainda não é a nomeada do Partido Democrata. Apesar de improvável, não é impossível que surja outro candidato, e os líderes do Partido têm que decidir como vai decorrer o processo antes da convenção oficial de nomeação, que tem lugar entre 19 e 22 de agosto, em Chicago. O único rumor de oposição a Kamala Harris é, para já, sobre Joe Manchin, senador independentes que estará a ser motivado para voltar aos Democratas e tornar-se candidato presidencial.

De acordo com a “Axios”, alguns senadores Democratas querem um processo aberto, sem uma entronização prévia de Kamala Harris. E nomes importantes no partido, como Barack Obama, Bernie Sanders, Chuck Schumer, Hakeem Jeffries e Nancy Pelosi (que se acredita ter coordenado a pressão para Biden desistir), não apoiaram imediatamente Kamala Harris, focando a mensagem inicial no apoio à decisão de Joe Biden.

Mas não só a vice-presidente está a recolher apoios junto de vários governadores e líderes democratas, como as delegações estatais do Partido Democrata estão a orientar os delegados conquistados por Joe Biden para apoiar Kamala Harris. E sondagens recentes colocam a atual vice-presidente com vantagem sobre Trump em dois estados, Pensilvânia e Michigan, importantes no caminho de qualquer partido para conquistar a Casa Branca. Isto apesar de um índice de aprovação abaixo de 40%, segundo o site “FiveThirtyEight” - algo que se começa a tornar normal numa realidade política polarizada.