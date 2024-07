EUA. Senador estadual lusodescendente republicano defende mais entendimentos com democratas

Jack Martins também vai a votos em Novembro. O lusodescendente tentará a reeleição para o Senado estadual de Nova Iorque pelo 7º Distrito, depois de uma carreira política como autarca com quatro mandatos como Presidente da Câmara de Mineola.

Em entrevista à Renascença, gravada antes do atentado contra Trump, Martins assume-se como apoiante do Partido Republicano, mais do que um partidário de Trump, mas admite que é necessária uma mudança para uma Presidência mais afirmativa.

Este é um ano eleitoral muito importante para o mundo e em particular para os Estados Unidos, naturalmente. Presumo que vai apoiar Trump nesta eleição.

Eu sou republicano. Vou apoiar o Partido Republicano e os nossos candidatos. Estamos a passar por uma fase muito difícil no mundo, de instabilidade. Vimos pela primeira vez em muitas décadas uma guerra na Europa, no Médio Oriente, a possibilidade de guerra no Oriente e temos de estar focados naquilo que são os Estados Unidos no mundo. Quando temos um Governo americano centrado e forte nas suas convicções, o mundo normalmente é mais estável. Infelizmente, nos últimos 4 anos, vimos uma certa instabilidade no mundo e nos Estados Unidos que nos preocupa ou pelo menos a mim.

Reparei que falou em republicanos, não falou em Trump.

Falei em republicanos, precisamente.

Isso quer dizer que há uma diferença, na sua perspetiva, entre o que é Trump e o que são os republicanos? Hoje Trump está muito mais ligado ao Partido.

Muitas pessoas têm tendência a pensar em Trump como o Partido Republicano. O Partido Republicano é muito maior do que uma pessoa, tal como o Partido Democrata nos Estados Unidos é mais do que Joe Biden. Embora os combates do Presidente sejam decisivos, as prioridades dos partidos são mais do que as personalidades dos dois candidatos a Presidente.

Teme-se na Europa, um afastamento dos EUA em relação à Europa, se Trump for eleito. Isso faz sentido?

Acho que não. Já tive esta conversa várias vezes com colegas aqui em Portugal. Não haverá um afastamento. Para aqueles que ou não gostam de Trump ou preferiam ter outro Presidente é fácil dizer que, se Trump for eleito Presidente, os Estados Unidos da América viram as costas à Europa. Os factos são os seguintes. A Europa e os Estados Unidos estão ligados por alianças, por centenas de anos a trabalhar juntos para manter a paz e a segurança no mundo. Trump não é diferente.

Às vezes ele fala mais do que faz. Se nós virmos o que ele faz, as ações são diferentes daquilo que ele diz. A posição dele sobre a NATO não é uma decisão dele. A decisão é do povo americano, do Congresso, do Senado Federal e, ao fim e ao cabo, se Trump ou Biden estiverem na Casa Branca, nem um nem outro vão-se afastar da Europa. A estabilidade do mundo, na Europa, no Médio Oriente e no Oriente é importante e precisa de uma mão decisiva nos Estados Unidos.