"Os agricultores são os heróis da luta contra as alterações climáticas"

Isto significa que espera um impacto global, para além das fronteiras da Índia.

Sim, absolutamente sim. E esse é o reconhecimento especial que o Prémio Gulbenkian nos confere. Permite-nos inspirar pessoas noutros países. O trabalho que estávamos a fazer já atraiu a atenção de cerca de 45 países. Portanto ajuda-nos a concretizar, a ter planos para o levar para outros países que gostariam do nosso suporte técnico.

A agricultura natural é definida como uma agricultura sem qualquer tipo de bioquímicos?

É uma pergunta difícil, porque existem muitas variações. Para nós, em Andhra Pradesh, a expressão "agricultura natural" significa que a agricultura está em harmonia com a natureza. Durante todos estes anos, violámos princípios da natureza que estamos também a aprender. A natureza não precisa de nenhum fertilizante. As florestas estão a crescer por conta própria, ninguém foi lá aplicar fertilizantes, ninguém as irrigou.

A "Mãe Natureza" evoluiu durante milhões de anos e há uma sabedoria por trás disto. Percebemos que estávamos constantemente a pensar que precisávamos de adicionar o nutriente X ou Y, azoto, fósforo, potássio, zinco e tantos outros produtos químicos totalmente desnecessários. Existem nutrientes suficientes no solo, no ar e na água para não precisarmos de adicionar nem um grama de qualquer um destes produtos químicos durante os próximos milhares de anos. Esta é a grande falácia da agricultura industrial. O que percebemos ao estudar e compreender os princípios da natureza é que, na verdade, as plantas alimentam o solo. Empurram os exsudados das raízes, o que ativa micróbios que, por sua vez, levam todos os nutrientes para a planta nos momentos e quantidades certas.

Portanto, se a natureza o faz gratuitamente, não estaremos a ser tolos na forma como fazemos agricultura? Todos os nossos princípios são assim. Não precisamos sequer de um grama de fertilizante sintético externo nem de fertilizantes orgânicos. Mas precisamos de algumas substâncias biológicas, como bio estimulantes, em pequenas quantidades. Na Índia, fazemo-lo com estrume e a urina de vaca num punhado de terra. Assim, existem fermentações de produtos naturais que não fornecem azoto, fósforo, potássio, mas ativam os micróbios do solo. Quando percebemos que não precisávamos de nenhum fertilizante químico orgânico, surgiu um paradigma muito novo de agricultura, menos dispendioso para o agricultor e que não depende de qualquer fornecimento externa. Basta simplesmente respeitar as leis da natureza.