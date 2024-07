Biden alerta que "Projeto 2025 vai destruir a América". O que é? Qual é a ligação a Trump?

O Projeto 2025 também prevê uma ampla expansão do poder presidencial, aumentando o número de nomeados políticos e aumentando a autoridade do Presidente sobre o Departamento de Justiça. Esta última proposta assusta muitos responsáveis judiciais, que afirmam que irá prejudicar a capacidade do Departamento de conduzir investigações sem interferência política.

Uma sondagem da YouGov sobre as propostas do grupo mostra que a maioria tem a oposição de mais de metade dos americanos. As propostas avaliadas pela sondagem são o uso do Exército para fazer detenções na fronteira com o México; proibir a pornografia; o regresso ao sistema monetário do padrão-ouro; a eliminação do financiamento federal para os programas de diversidade, igualdade e inclusão; proibir pessoas transgénero de servir nas forças armadas; reduzir o investimento federal na investigação de energias renováveis.

Outras propostas avaliadas são abolir o Departamento de Educação; terminar a aprovação federal de pílulas abortivas; remover as proteções legais contra a discriminação baseada na orientação sexual e identidade de género; permitir que os presidentes despeçam funcionários públicos por qualquer razão; abolir a Reserva Federal; e cortar o financiamento dos programas Medicare e Medicaid.