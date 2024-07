"O solo é como uma conta bancária. Não pode levantar mais do que aquilo que lá colocou"

Mas certamente que espera mais do que parágrafos nas conclusões e rascunhos da COP e outras reuniões. O que é realmente importante na tomada de decisão e nas políticas relativas ao solo e às alterações climáticas?

A mensagem principal é que o solo é uma entidade viva e, como tal, tem direitos. Todas as entidades vivas têm direitos. O solo tem o direito de ser protegido, de ser restaurado, de ser gerido de forma adequada e criteriosa, de prosperar e florescer. Abordar o solo como uma propriedade não significa que possa fazer o que quiser com o solo. Toda a vida depende do solo. E se quiser falar de um ponto de vista religioso, o solo é também a única entidade e unidade natural que tem o poder de ressuscitar para transformar a morte em vida.

O argumento da religião é importante para si?

O solo, o clima e as questões globais estão todas em cima da mesa, aliando a ciência à religião. Einstein apoiaria isto, ele dizia que a religião sem ciência é cega e a ciência sem religião é coxa. Combiná-las não é algo que devamos ignorar.

Poderia então ter uma boa conversa com o Papa Francisco.

Com certeza. Eu promoveria a ciência e a religião em conjunto, porque acho que é muito importante fazer com que a religião fale sobre ciência e as soluções científicas. Se pudermos combinar a espiritualidade e a gestão do solo, no sentido de o proteger e restaurar, seria muito bom. Penso que se conseguirmos promover a ideia de que a paz é uma questão científica, então, talvez o Papa Francisco devesse dizer que a guerra está a destruir o solo e a natureza e, portanto, não deveria haver guerra. Neste momento, as alterações climáticas globais, a segurança alimentar e nutricional, a perda de biodiversidade, a instabilidade política, são questões tão graves que tudo está em cima da mesa. Por isso, a paz não é, de direito, para os políticos. É realmente uma questão científica.

O mundo tem de cuidar territórios com características específicas de solo, como o continente africano ou o Brasil, ou defende uma estratégia generalizada para todo o mundo?

Os princípios científicos e a natureza não respeitam fronteiras políticas. As alterações climáticas, a segurança hídrica, a segurança alimentar e a biodiversidade são questões transfronteiriças. A nossa filosofia e a nossa ciência devem construir pontes entre as nações e a ciência do solo é uma daquelas disciplinas que podem realmente construir essas pontes entre as nações para conseguir a paz e a estabilidade.

Por exemplo, o Vale do Indo inclui a Planície Indo-Gangética com o Paquistão, a Índia, o Nepal e o Bangladesh. Com as cheias e a seca que assolaram toda a região, a solução é a arborização dos Baixos Himalaias. Isso requer paz, estabilidade e confiança. Uma mensagem muito boa seria dizer a essas nações do sul da Ásia que o seu inimigo comum não é aquele país ou o outro, mas a degradação ambiental do solo, para a qual é necessária uma cooperação para o melhor de todos.