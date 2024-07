Parlamento tripartido em França. Aliança de esquerda vence, extrema-direita em terceiro

A aliança de esquerda Nova Frente Popular (NFP) venceu a segunda volta das eleições legislativas deste domingo em França, sem maioria absoluta. Apontada à vitória pelas sondagens, a União Nacional, de Marine Le Pen e Jordan Bardella, não foi além do terceiro lugar.



Numa altura em que estão apenas três mandatos por atribuir, a NFP, coligação liderada por Jean-Luc Mélanchon, da França Insubmissa, ganhou com 32%. Conquista pelo menos deputados 181 dos 577 deputados da Assembleia Nacional.

Para alcançar a maioria absoluta são precisos 289 assentos no Parlamento de Paris.

Em segundo lugar, com 27%, ficou o Juntos (Ensemble). Esta aliança, que conta com o partido Renascimento, do Presidente Emmanuel Macron, garante pelo menos 166 deputados. Nas eleições legislativas de 2022, o Juntos tinha vencido com 237 assentos (37,7%).

Vencedora da primeira volta disputada na semana passada, a União Nacional, de extrema-direita, fica em terceiro lugar. Obtém 24,5% dos votos e pelo menos 143 mandatos.



Apesar de falhar o triunfo nestas legislativas, a União Nacional ganha 54 deputados em relação às eleições de 2022.

Os Republicanos, de direita, garantem 44 deputados, o equivalente a 7,6% dos votos nesta segunda volta das eleições legislativas antecipadas pelo Presidente Macron, após a vitória da extrema-direita nas eleições europeias de 9 de junho.