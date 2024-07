Ingovernabilidade ou ganhar tempo. O que diz o silêncio de Macron?

A questão é se a exclusão pura e simples de Mélenchon é do interesse de todos os partidos que integram a coligação de esquerda.

Christophe Araújo esclarece que, contrariamente à perceção fora da realidade francesa, existe a ideia de que a Nova Frente Popular é robusta, "mas não é bem assim".

Esta aliança "formou-se há três semanas antes das eleições" e juntou partidos desavindos, com o simples objetivo de travar uma vitória da extrema-direita.

No entanto, "se a Nova Frente Popular não for por diante com todas as forças que a compõe, pode haver uma grande desilusão no eleitorado e isso seria muito complicado", avisa este especialista.

União Nacional em terceiro. E agora, Marine?



Se, na primeira volta, Jordan Bardella e a União Nacional foram os grandes vencedores, este domingo o pacto republicano voltou a funcionar e fez do partido de Marine Le Pen o grande derrotado destas legislativas.

Mas, no médio e no longo prazo, Christophe Araújo antecipa que tal não deverá traduzir-se em grandes prejuízos para Le Pen.

“Já na primeira volta foram 10 milhões de pessoas que votaram na União Nacional e o que eles dizem agora é que não ganharam, desta vez. Mas em 2027 temos as eleições presidenciais e, para eles, é mais um episódio na batalha que eles estão a ganhar, porque vemos que o discurso da extrema-direita está a ganhar cada vez mais peso na paisagem política francesa”, conclui.