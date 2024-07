Eleições em França. Extrema-direita no poder ou paralisia governamental?

Para entender a complexidade desta situação é necessário notar que em França vigora um sistema semipresidencial, em que o Presidente é também chefe de Governo e divide essa função com o primeiro-ministro. Quando são de partidos diferentes, têm de "coabitar", ou seja, chegar a consensos.

Um cenário inédito, considerando as diferenças ideológicas marcantes entre os dois líderes.

Num segundo cenário, mais provável de acordo com as sondagens, nenhum partido alcança uma maioria absoluta e colocam-se várias hipóteses. A extrema-direita vence e pode tentar formar uma aliança com alguns deputados de direita e formar um Governo.

Se não conseguir, uma outra coligação pode emergir, entre o campo centrista do Presidente Macron, os socialistas, os Verdes e alguns deputados Republicanos, de direita, sem a França Insubmissa, considerada demasiado radical.