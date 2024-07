Keir Starmer quer ser o adulto na sala. Quem é o novo primeiro-ministro do Reino Unido?

Os críticos defendem que a sua subida nas sondagens se deve mais ao caos instalado do outro lado da bancada, com escândalos de festas ilegais durante a pandemia e três primeiros-ministros, incluindo Liz Truss, cujo mandato aguentou menos do que uma alface. Agastado com a falta de detalhe e factos no Parlamento, fez de advogado da acusação e, ponto a ponto, ajudou a destruir um partido kamikaze.

Mais do que mudar políticas rapidamente, quer mudar a imagem de Downing Street, quer que o Governo passe a ser sinónimo de competência.

Adepto da equipa de futebol do Arsenal, Starmer não é fã do folclore que caracteriza o Parlamento britânico e gosta de seguir as regras de tal forma que um colega de Governo o apelidou de “Sr.Regras”.

A oposição conservadora, onde reinam os excêntricos (incluindo Boris Johnson, que chegou a primeiro-ministro) acusa-o de ser chato.

Helena Kennedy, amiga do novo primeiro-ministro britânico, defende na biografia de Starmer, escrita por Tom Baldwin, que “estar numa família onde alguém tem problemas sérios sentes que não te podes queixar, emocionar…faz-te menos expressivo”.

Keir Starmer não tem problemas com isso. Está pronto para ser o adulto na sala.

O que esperar do novo Governo?

Quando se candidatou a líder dos trabalhistas, Starmer apresentou um programa vincadamente de esquerda. Nacionalizar as águas e a eletricidade. Acabar com as propinas. Lentamente, enquanto se preparava para governar ciente da queda nas sondagens dos conservadores, Starmer foi deixando essas ideias cair e foi criticado por isso. O líder trabalhista defende-se, dizendo que não era possível ganhar a confiança dos eleitores prometendo gastar dinheiro que não há.