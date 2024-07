Imigração no centro das eleições do Reino Unido. “Há crianças detidas como se fossem adultas”

Os tribunais bloquearam várias vezes a medida, depois de aprovada no parlamento britânico, e nenhum avião partiu com direcção ao Ruanda. Para já, os custos previstos são de 240 milhões, mas, se alguma vez avançar, o plano pode custar um máximo de 1.8 milhões de libras (cerca de 2 milhões de euros) por cada um dos primeiros 300 refugiados deportados. Anunciado com o lema “Stop the boats”, o objectivo é travar o modelo de negócio do tráfico de pessoas e enviar uma mensagem aos migrantes de que a viagem não vale a pena, porque não ficariam no Reino Unido.

Em entrevista à Renascença, Hayden Banks, assessor de política na ONG Refugee Council, diz que remover o direito ao asilo não é compatível com os direitos humanos. Além disso, defende que este “não é um bom plano e não funciona, porque as pessoas vão sempre tentar outros caminhos ainda mais perigosos para atravessar o canal”. Os números indicam que o fantasma da deportação não está a afastar os migrantes. As travessias aumentaram 16% em relação ao mesmo período em 2023. Foram mais de 12.500 travessias. Maioritariamente são do Afeganistão, Irão, Albânia, Iraque e Síria.

Com mudança de Governo à vista, o plano Ruanda pode nunca levantar voo: Keir Starmer, o líder do Partido Trabalhista, já anunciou que o vai reverter. O primeiro-ministro respondeu com um vídeo que ataca essa intenção, onde se vê uma passadeira vermelha estendida numa praia, como aquelas onde chegam os barcos, e uma só palavra escrita na areia: “Bem-vindos”. Os migrantes estão à espera dos Trabalhistas, diz Sunak.