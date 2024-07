Count Binface. O candidato que usa um caixote do lixo na cabeça e diz que é um alien

A piada colou, ganhou notoriedade e atraiu alguns votos, quer por quem queria aderir à piada, quer por quem preferia votar em protesto. Em 2021, nas eleições da Câmara de Londres, Count Binface voltou a candidatar-se e ficou em nono lugar, reunindo 24,775 votos. Agora já não era um independente, mas sim um candidato do Count Binface Party.

Três anos depois, dá-se o grande regresso, de novo para eleições da capital inglesa. Como sempre, foi nas redes sociais que conseguiu atrair atenção, com uma comunicação divertida, quer através de tweets, quer através do audiovisual no Youtube e TikTok.

A campanha organizou uma angariação de fundos que, depois de ultrapassada a marca das dez mil libras, doou o excedente a instituições de caridade. Entre outras medidas recorrentes, propôs abolir o videoárbitro e colocar um limite no aumento de preços dos croissants.

A piada voltou a receber mais de 24 mil votos nas urnas, ficando em 11.º. O resultado provocou um burburinho mediático, porque a figura satírica conseguiu ficar à frente do partido de extrema-direita Britain First. O próprio reeleito Sadiq Khan destacou, no seu discurso de vitória, "ser o único britânico a ter vitórias consecutivas" em eleições contra Count Binface.

Agora, depois de Rishi Sunak ter decidido convocar eleições para esta quinta-feira, Count Binface concorre, precisamente, no círculo eleitoral do atual primeiro-ministro britânico, para tentar impedir a sua reeleição para o Parlamento britânico. Aproveitando-se do facto do 4 de julho assinalar o Dia da Independência norte-americana, o candidato apela ao voto num "Bindependence Day".