Nigel Farage. Um furacão sem lugar no parlamento (mas isso pode mudar)

Farage passou pelos EUA, onde trabalhou com Donald Trump, seu amigo, no caminho para a reeleição do norte-americano como Presidente e aumentou a sua popularidade, particularmente entre os jovens, com uma participação no reality show "Sou uma Celebridade”, em 2023.

Há uma coisa que Farage nunca foi neste longo trajeto: deputado no parlamento britânico. Sete foram as vezes que tentou, sete foram as vezes que falhou.

Apesar disso, Jonathan Parker não duvida da sua importância: “É uma das figuras mais importantes no Reino Unido dos últimos 20 anos, se não a mais importante. Conseguiu grandes mudanças políticas e na opinião pública, sem sequer se aproximar da Câmara dos Comuns”. Essa ideia é partilhada por Alex Phillips, que trabalhou com Farage durante muitos anos, e foi eurodeputada do Brexit Party. Num episódio de Newscast, da BBC, a política defendeu que a história vai lembrar-se de Farage muitos mais do que de alguns dos primeiros-ministros britânicos.

Farage parece bem encaminhado para ganhar o círculo eleitoral em que vai competir, mas não é garantido que à oitava seja de vez.

Tal como no UKIP, e no Brexit Party, também o Reform é um partido que se confunde com o seu líder, “geralmente a única figura que o público conhece”, segundo Jonathan Parker. Também por isso, diz, vai ser interessante ver como Farage lida com a possibilidade de ser eleito com mais deputados, porque não está habituado a “partilhar o palco com ninguém”. São conhecidos muitos casos de relações cortadas devido ao seu temperamento difícil. Farage não é só a figura central do partido — ele é o dono do partido, que tem estrutura de empresa. O Reform tem 45 mil membros e Farage diz que quer democratizar o partido, mas não deu detalhes sobre quando (ou como) isso pode acontecer.

O impacto que tem junto das massas é óbvio, e Parker diz que Farage é "uma fotocópia do manual dos políticos de extrema-direita populista, é uma figura muito parecida a tantas outras que vemos liderar a extrema-direita na Europa".

"Apresenta-se como real, um homem do povo, alguém que não é político – quando na verdade passou 20 anos a fazer política. Mas é um excelente orador, carismático no seu estilo, se comparado com Sunak (primeiro-ministro britânico) ou Starmer (líder da oposição). É mais entusiasmante e autêntico”, conclui.