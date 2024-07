Legislativas em França sem vencedor. Como funciona a segunda volta?

Quem está por detrás desta “frente republicana”?

Numa tentativa de unir as coligações de esquerda e centro-direita, o presidente francês, Emmanuel Macron, já tinha pedido uma “campanha abrangente” para a segunda volta, enquanto o seu antigo primeiro-ministro, Edouard Philippe, apelou aos candidatos do seu partido para retirarem as candidaturas no caso de estarem na terceira posição e apoiarem candidatos de todo o espetro político, à exceção da RN e do LFI.

À esquerda, também os líderes socialistas apelaram ao voto em candidatos de outros partidos num esforço de impedir a eleição de candidatos do União Nacional.

Do outro lado, os Republicanos ainda não deram instruções de voto para a segunda volta e querem deixar os franceses a escolher candidatos “em consciência”.

“Estamos a combater os excessos de uma extrema esquerda dominada pela França Insubmissa, que quer demolir as nossas instituições, desconstruir a nossa civilização e que representa um perigo absoluto para o nosso país”, indicou uma nota do partido conservador, que considera que a União Nacional “não é a solução”.

O que acontecerá?

Com esta união da esquerda à centro-direita, o resultado da segunda volta torna-se imprevisível e até as empresas de sondagens têm dúvidas sobre o seu efeito nos eleitores.

A ajudar a isso, a constituição francesa não é clara sobre o critério que Macron deve usar para a nomeação de um primeiro-ministro no caso de não existir uma maioria absoluta.

Em teoria, o presidente francês deve oferecer o lugar ao grupo parlamentar em maior número - que deverá ser a União Nacional.

Quem é o candidato do partido de extrema-direita?

O partido tem como candidato a primeiro-ministro o líder Jordan Bardella, de apenas 28 anos, que se tornaria o mais jovem chefe de Governo, depois do último, Gabriel Attal.

Bardella já anunciou que, se não conseguir a maioria absoluta, com pelo menos 289 mandatos entre os 577 círculos eleitorais, não aceitará o lugar.

Como a constituição francesa não é clara, Macron poderá escolher uma aliança anti-RN e oferecer o cargo de primeiro-ministro a outro partido ou até mesmo a alguém que não está politicamente afiliado a nenhuma força política.