Extrema-direita vence em França. Como funciona a segunda volta?

Pela primeira vez na História, a extrema-direita venceu a primeira volta das eleições legislativas antecipadas, com o partido liderado por Marine Le Pen a conseguir um terço dos votos dos franceses, este domingo. Na primeira ronda das eleições deste domingo, o União Nacional foi o mais votado em 297 dos 577 círculos eleitorais, com a coligação de esquerda do Nova Frente Popular a liderar 159 círculos eleitorais e o Ensemble, a coligação que inclui o partido de Emmanuel Macron, o Renascimento, a ser a principal força política em apenas 70 círculos eleitorais.

As sondagens à boca das urnas da primeira volta das legislativas em França mostram o partido de extrema-direita, a União Nacional, à frente, mas o resultado final está dependente de outro ato eleitoral: o da próxima semana, a 7 de julho, com uma segunda volta que poderá dar a vitória ao RN, mas sem maioria absoluta.

Como funciona a segunda volta?

As eleições para a Assembleia Nacional de França decorrem num processo dividido em duas rondas para eleger os 577 deputados.

Em círculos onde nenhum candidato vença com a maioria dos votos, os dois candidatos mais votados, assim como qualquer candidato com mais de 12,5% do total de votos registados, seguem para a segunda volta que acontece a 7 de julho.

Quem conseguir o maior número de votos na segunda volta, fica com o lugar dessa região.

Quem está em vantagem?

Tendo sido a força mais votada em quase 300 dos 577 círculos eleitorais, o União Nacional está na “pole position” para eleger um primeiro-ministro e as sondagens dividem-se sobre um cenário de maioria absoluta.

Com a elevada participação nas eleições deste domingo, mais de metade dos círculos eleitorais podem agora tornar-se cenários de uma luta a três, entre extrema-direita, a coligação de esquerda da Nova Frente Popular e a coligação Ensemble, que inclui o partido do presidente francês, Emmanuel Macron, o Renascimento.

Em teoria, esta luta a três favorece o RN, mas para prevenir o “roubo” de votos e numa tentativa de impedir a extrema-direita de chegar ao poder, as coligações de esquerda e centro-direita anunciaram uma “frente republicana”, em que o terceiro colocado nesta primeira volta irá retirar a sua candidatura para ajudar a outra força política.

Até à noite de terça-feira, todos os candidatos que seguem para a segunda volta têm de decidir se vão a votos ou retiram a sua candidatura.