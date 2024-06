França. Portugueses "começam a tremer" com possível vitória da extrema-direita

Os franceses começaram a votar, a partir das 08h00 locais, para eleger os seus 577 deputados. Uma ida às urnas convocada pelo presidente Emmanuel Macron após a derrota do seu partido (Renascimento) e a acentuada subida da União Nacional (Rassemblement National, de extrema-direita), nas eleições europeias de 9 de junho.

Espera-se uma participação historicamente alta, e às 12h00 locais já atingia os 25,90%. Uma das pessoas que preencheu o boletim de voto já de manhã foi Otília Ferreira, uma médica franco-portuguesa.

A eleitora tinha uma prioridade: a de fazer barragem à extrema-direita e impedir o partido de Jordan Bardella de aceder ao poder com medidas discriminatórias para as comunidades estrangeiras.

"Eu penso que a maioria dos portugueses que vivem aqui em França, como todos os estrangeiros e os que estão em situação de bi-nacionalidade, começam a tremer um pouco", conta, à Renascença.

A franco-portuguesa confessa estar com "imenso medo", porque a União Nacional não vai querer parar no posto de primeiro-ministro. O verdadeiro objetivo do partido, consideram são as eleições presidenciais em 2027, para colocar Marine Le Pen no cargo mais alto de Franç.a

É preciso impedir que a história se repita, vinca Otília Ferreira, chegada a França aos 12 anos de idade, por via clandestina, com a mãe e os dois irmãos, para fugir da ditadura portuguesa.

"Lembro-me quando o Jean-Marie Le Pen foi candidato à Presidência. A mamã era viva. Um dos principais eixos do programa de Jean-Marie Le Pen era empurrar para trás todos os imigrantes e a minha mãe teve muito medo. Eu não posso esquecer isso", aponta.

A sair da assembleia de voto, perto do Canal Saint-Martin, no norte da capital, outro cidadão com dupla nacionalidade, Amadou Diarra, 48 anos, originário do Senegal. É a primeira vez que vota em França. Atrás do sorriso tímido, nota se alguma apreensão.

"Tenho medo. Venho votar mas tenho medo porque a França que conhecia antes, a França com a qual eu sonhava quando cheguei de Africa e adquiri a nacionalidade, já não é a mesma. Já não são os mesmos valores, mudou muita coisa. E agora a situação é complicada...", refere.