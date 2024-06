Revolução no Irão devia ser “como a portuguesa que acabou com Salazar”

Lançado no final de 2022, o livro "Tortura Branca", um conjunto de testemunhos de mulheres que, tal como Narges Mohammadi, são presas políticas e que aqui contam a situação de confinamento em celas solitárias, punindo-as pelo seu ativismo pelos direitos das mulheres e pela liberdade no Irão.

Encarcerada numa prisão de alta segurança no Irão, a Nobel da Paz conseguiu fazer entrevistas na cadeia e fazer deste livro um testemunho de resistência ao regime atrás das grades. A tradução portuguesa do livro foi promovida em Lisboa nos últimos dias por Taghi Rahmani, ensaísta e jornalista iraniano de 65 anos, marido de Narges Mohammadi, ele próprio um ex-preso político durante largos anos e que explica na primeira pessoa a experiência do confinamento solitário imposto pelo regime de Teerão.

A entrevista Renascença a Rahmani, que falou apenas em farsi (persa), foi realizada com recurso a um tradutor disponibilizado pela editora responsável pelo lançamento do livro em português.

Como é que está Narges e em que condições de saúde?

Narges está presa, numa das alas da prisão de Evin, onde há 4 quartos para 70 prisioneiras políticas ali detidas. As informações que temos não vêm exatamente dela, mas de outros meios, porque ela está impedida de ter contactos com a irmã , irmão, marido ou filhos. Isto é uma vingança e uma tortura desumana, imposta pelo regime iraniano. Desde que ganhou o Prémio Nobel da Paz que essa dificuldade tem vindo a aumentar. Isso não alterou o caminho de Narges no movimento que iniciou para ajudar os outros prisioneiros, ser a voz desses outros prisioneiros, a voz da liberdade no Irão. Quanto mais longe chegar esta nossa mensagem, mais facilita a nossa luta interna para podermos chegar a uma democracia.