Revolução no Irão devia ser “como a portuguesa que acabou com Salazar”

Lançado no final de 2022, o livro "Tortura Branca", um conjunto de testemunhos de mulheres que, tal como Narges Mohammadi, são presas políticas e que aqui contam a situação de confinamento em celas solitárias, punindo-as pelo seu ativismo pelos direitos das mulheres e pela liberdade no Irão. Encarcerada numa prisão de alta segurança no Irão, a Nobel da Paz conseguiu fazer entrevistas na cadeia e fazer deste livro um testemunho de resistência ao regime atrás das grades. A tradução portuguesa do livro foi promovida em Lisboa nos últimos dias por Taghi Rahmani, ensaísta e jornalista iraniano de 65 anos, marido de Narges Mohammadi, ele próprio um ex-preso político durante largos anos e que explica na primeira pessoa a experiência do confinamento solitário imposto pelo regime de Teerão. A entrevista Renascença a Rahmani, que falou apenas em farsi (persa), foi realizada com recurso a um tradutor disponibilizado pela editora responsável pelo lançamento do livro em português. Como é que está Narges e em que condições de saúde? Narges está presa, numa das alas da prisão de Evin, onde há 4 quartos para 70 prisioneiras políticas ali detidas. As informações que temos não vêm exatamente dela, mas de outros meios, porque ela está impedida de ter contactos com a irmã , irmão, marido ou filhos. Isto é uma vingança e uma tortura desumana, imposta pelo regime iraniano. Desde que ganhou o Prémio Nobel da Paz que essa dificuldade tem vindo a aumentar. Isso não alterou o caminho de Narges no movimento que iniciou para ajudar os outros prisioneiros, ser a voz desses outros prisioneiros, a voz da liberdade no Irão. Quanto mais longe chegar esta nossa mensagem, mais facilita a nossa luta interna para podermos chegar a uma democracia.

Mas o que lhe disse na última vez que falaram? Foi quando Narges foi detida há 2 anos e 2 meses. Não estou com Narges há 14 anos e os filhos não a veem há mais de nove anos. A limitação dos nossos contactos com Narges é mais um castigo imposto pelo regime iraniano, enquanto outros prisioneiros têm o direito de contactar os seus familiares. No entanto, há alguma troca de cartas e, por exemplo, os filhos de Narges leram uma carta da mãe na própria cerimónia de entrega do Prémio Nobel da Paz. Apesar da situação em que encontra, há ainda a possibilidade de trocar cartas com a Narges? A prisão de Evin é muito grande e existem muitos meios para fazer passar isso para fora, que não quero revelar. São meios não diretos de comunicação. As mensagens que ela passa sujeitam-na a novos aumentos de condenações [como na passada terça-feira, com agravamento de um ano de prisão]. Há muito rigor e detalhe na descrição de Narges em vários textos aqui publicados em "Tortura Branca". Como é que é possível manter um registo tão rigoroso tendo em conta uma situação de tortura em que Narges e as outras prisioneiras vivem com o impacto e o desgaste dessa tortura? As celas solitárias acabam por ser um espaço comum na prisão, todos passam por lá. Narges sempre foi muito sensível ao tema das celas solitárias. Com estas perguntas, ela queria consciencializar os outros prisioneiros e obter destes o seu relato. Na solitária está-se sempre sozinho e só entra lá outra pessoa para tentar arrancar-lhe confissões sob pressão. Neste livro Narges fala exclusivamente de celas solitárias, de investigações para levar a confissões e construiu uma lista de perguntas para chegar a todas as prisioneiras citadas. Ela entrevistou prisioneiras e transcreveu tudo num pequeno caderno que conseguiu passar para fora da prisão por meios que não interessa divulgar. O livro foi para a Suécia e publicado inicialmente em língua persa e inglês.

O senhor também esteve preso e durante 14 anos. Em todo o mal que representa sempre uma prisão, quão pior é ser uma mulher na prisão?

O sofrimento é muito maior, porque ela é uma mãe, impedida de ver os filhos há 9 anos. Ela própria diz que essa é a parte mais dolorosa da sua pena. Mas, por vezes, o ser humano precisa de ultrapassar essas dores para chegar aos seus objetivos. Narges é uma ativista de direitos humanos para que todos tenham igualdade de direitos. O lema do movimento é Mulher, Vida e Liberdade. Esta luta dá-lhe força na vida, apesar de todas atrocidades e dificuldades. O que é afinal a Tortura Branca? Este termo foi utilizado pela primeira vez por uma psicóloga que esteve durante 5 meses numa cela solitária. Não é branca porque lhe ligam um cabo e fica branca, vermelha ou de outra cor. Colocam a pessoa viva numa autêntica sepultura. Não tem acessos ao ar livre, a contacto com alguém ou à luz do dia. A única pessoa que o preso consegue ver é a pessoa que mais odeia, a que faz os interrogatórios, cuja missão é destruir esse prisioneiro. Isto é muito doloroso. Cheguei a estar um ano e 6 meses em solitário, em períodos que chegaram a ser de 6 meses seguidos, depois 4 meses seguidos e ainda 3 meses seguidos. Não se compara às prisões europeias, onde as pessoas têm acesso a televisão ou a ar livre.

Pode ler-se neste livro que o regime não quer informações, mas sim controlar as pessoas dentro da prisão e que elas não estejam em liberdade. O foco do regime é mesmo que estas pessoas não estejam á solta ? A forma de atuarem é precisamente destruir a pessoa para que essa pessoa não tenha capacidades de voltar a lutar ou ter qualquer atividade cultural ou intelectual. É calar a voz da revolta. Acusaram-me de ser espião de Israel ou dos Estados Unidos, o que não faria qualquer sentido. Eu sou um cidadão iraniano, porque é que haveria de ser espião israelita? Atualmente o senhor Moussavi, da Revolução Verde iraniana, está a cumprir a 14 anos de prisão domiciliária. juntamente com a esposa, precisamente acusado de ser um espião contra o regime. Há professores que se revoltam devido aos seus vencimentos e que depois são acusados de serem espiões ou de fazerem ações contra o regime. A situação no Irão só muda como a verdadeira revolução ou admite que possa passar por uma transição e um aligeiramento do regime? Se definirmos que a revolução é caminho a seguir apenas por ser uma revolução, não concordo muito. Se dissermos que é preciso uma revolução para afastar o regime de uma forma pacífica, então sim, pode ser uma solução. Espero que a nossa revolução venha a ser como a portuguesa contra o regime de Salazar. O povo iraniano não quer o regime atual. E a Constituição iraniana é desigual entre pessoas e géneros. Os ayatollahs controlam o acesso aos cargos políticos. Se não for um muçulmano xiita, é difícil ter emprego. As mulheres não têm cargos públicos ou de chefia. É preciso uma Constituição nova.