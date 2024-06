"O pior presidente da história". Debate Biden vs. Trump foi arraial de insultos e acusações

"Mentiroso", "criminoso", "condenado", "o pior presidente da história", "gato vadio". O primeiro debate presidencial entre Joe Biden e Donald Trump, realizado esta quinta-feira, ficou marcado por insultos, trocas de acusações e duas visões diametralmente opostas sobre os Estados Unidos e o cenário internacional.

Imigração, economia, aborto, guerra da Ucrânia, o pós-eleições, a saúde dos candidatos e quem é melhor jogador de golfe foram alguns dos temas do frente a frente na estação CNN.



O debate arrancou com o Presidente Biden e o republicano Trump a esgrimirem argumentos sobre o estado da economia norte-americana.

Joe Biden diz que Donald Trump, quando perdeu as eleições e deixou a Casa Branca em 2021, a economia "estava num caos" e tinha "colapsado na pandemia sem empregos".

"Foi terrível. Criámos milhares de novos empregos, mas há mais a fazer. A classe trabalhadora ainda tem problemas. Vamos reduzir o preço da habitação, construir novas casas e manter os preços baixos. Descemos os preços dos medicamentos e estamos a trabalhar para baixar o preço dos alimentos", promete o candidato democrata.



Na réplica, Donald Trump defendeu que conseguiu evitar que os EUA caíssem numa nova grande depressão durante os anos da Covid-19. "Passamos a pandemia melhor do que outros", declarou.



Biden disse que Trump deu luz verde "à maior descida de impostos" aos mais ricos e foi responsável pela maior dívida pública na história do país. Noutro ponto do debate, Biden defende maior carga fiscal para os milionários norte-americanos, para garantir a sustentabilidade da Segurança Social e apoios sociais para crianças e idosos.

O candidato republicano respondeu que a sua decisão de baixar impostos teve um impacto positivo na economia e acusou o atual Presidente de ser responsável por uma "explosão" da inflação, que retirou dinheiro à carteira dos cidadãos. "O que este homem fez é criminoso", atirou Donald Trump.

Se ganhar as eleições, o antigo Presidente quer agravar as taxas sobre as importações. "Isso é para os países como a China que nos andam a aldrabar há muitos anos", defendeu. Trump considera que a administração Biden é "a pior da história" e os EUA, atualmente, não são respeitados no mundo.

Trump promete acabar com guerra na Ucrânia, mas não explica como

A guerra na Ucrânia foi outro dos temas do primeiro debate para as eleições presidenciais de 5 de novembro. Joe Biden promete continuar a apoiar a Ucrânia na guerra contra a Rússia, bem como a valorizar o papel da NATO na defesa da Europa.

Donald Trump argumenta que se os EUA tivessem "um presidente respeitado Putin nunca teria invadido a Ucrânia" e promete acabar com a guerra ainda antes de tomar posse, mas não explicou como. Admite que as condições do Presidente russo, Vladimir Putin, para a paz "não são aceitáveis, mas esta guerra nunca devia ter acontecido".

O republicano criticou também a forma como decorreu a retirada "embaraçosa" do Afeganistão e considerou que consigo na Casa Branca "Israel nunca teria sido invadido pelo Hamas, porque o Irão estava falido. Não tinham dinheiro para o Hamas nem para o terrorismo".

Donald Trump diz que obrigou os aliados da NATO a pagar milhares de milhões de dólares, mas "agora nós é que estamos a pagar as dívidas de toda a gente". "O mundo está a explodir por conta de Biden", atirou.

"Ele vai levar-nos à III Guerra Mundial, estamos mais perto do que nunca da III Guerra. Kim Jong un da Coreia do Norte, Xi Jinping da China e Putin não o respeitam e ele vai levar-nos à III Guerra", alertou.

Na réplica, Joe Biden disse que desvalorizar a NATO perante a ameaça russa é perigoso para o mundo. "Querem a III Guerra, deixem Trump ganhar", afirmou o Presidente norte-americano.

[em atualização]